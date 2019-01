Le ministre de l'Agriculture a «personnellement autorisé» le congédiement d’un lanceur d’alerte

Le ministre de l’Agriculture du Québec, André Lamontagne, a révélé mercredi avoir « personnellement autorisé » le congédiement d’un fonctionnaire lanceur d’alerte qui avait dénoncé les pressions et l’ingérence dans les travaux de recherche sur les pesticides néonicotinoïdes.

L’agronome Louis Robert a été mis à la porte du Centre de recherche sur les grains (CEROM) parce qu’il a transmis des informations à des journalistes concernant l’ingérence subie par les fonctionnaires dans leurs recherches sur les pesticides.

« La décision qui a été prise par le ministère, c’est une décision que j’ai personnellement autorisée à la lumière des informations que j’ai recueillies, à la lumière des questions que j’ai posées, puis c’est la décision que j’ai jugé qu’il était important de prendre », a fait valoir le ministre Lamontagne lors d’une mêlée de presse en matinée.

M. Robert s’était tourné vers les médias en mars 2018 faute d’être écouté, puisque le malaise avait été signalé au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dès 2013.

« Il faut être prudent dans ce dossier-là, parce que jamais on ne prendrait une mesure contre quelqu’un qui dénoncerait quelque chose qui va à l’encontre de la santé publique. Il y a un ensemble de facteurs dans ce dossier-là, qui ne sont pas nécessairement tous connus », a insisté le ministre Lamontagne. Celui-ci a rappelé que M. Robert a des recours et qu’il a déjà indiqué qu’il contestera son congédiement.

Ingérence et climat de contrôle

En mars 2018, près d’une dizaine de personnes ont rapporté au Devoir de l’ingérence et un climat de contrôle dans la recherche scientifique en agroenvironnement au CEROM, financé en majorité par Québec. Le président du conseil d’administration, Christian Overbeek, était mis en cause puisqu’il est lui-même producteur de grains — et président des Producteurs de grains du Québec.

Une note interne du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) faisait également la recension des problèmes évoqués par les sources du Devoir. Les sièges de son conseil d’administration sont détenus majoritairement par des organisations « qui ont des intérêts, déclarés publiquement, divergents de l’intérêt public », pouvait-on y lire. Trois sièges sont en effet occupés par des producteurs de grains. Deux autres le sont par des représentants de la Coop fédérée, les plus importants fournisseurs de pesticides au Québec.

D’autres détails suivront.