Le PQ appelle à la transpartisanerie sur la laïcité

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, invite la classe politique québécoise à adopter une « position rassembleuse » sur la laïcité de l’État.

« On serait encore plus forts s’il y avait un consensus de toute l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré au terme d’un caucus de deux jours des élus péquistes dans les Pays-d’en-Haut jeudi.

M. Bérubé a invité le premier ministre François Legault à prendre l’initiative de discussions transpartisanes sur le sujet. « Si le premier ministre a envie de convoquer l’ensemble des chefs parlementaires en début de session pour en discuter, ça me fera plaisir de me rendre disponible », a-t-il affirmé, à moins de deux semaines de la reprise des travaux parlementaires.

Les programmes du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec — qui prévoient tous deux de frapper d’une interdiction d’afficher leurs convictions religieuses les employés de l’État en « position d’autorité », soit les personnes ayant un pouvoir de contrainte (policiers, procureurs, juges, gardiens de prison) ainsi que les éducateurs en garderie ou en CPE et les enseignants — sont « très près », a répété M. Bérubé jeudi. Pour parvenir à une « position rassembleuse », le Parti libéral du Québec et Québec solidaire devront nécessairement faire des « avancées », a-t-il précisé. « L’essentiel, c’est que les personnes en autorité ne portent pas de signes religieux », a-t-il dit, exprimant une nouvelle fois sa « volonté de régler » le débat sur la laïcité de l’État une fois pour toutes. Dans cet esprit, la nouvelle législation devra être « applicable », a fait valoir M. Bérubé.

Les ruraux « en colère »

Entouré de ses principaux officiers, Martin Ouellet et Harold Lebel, le chef intérimaire a pointé les quatre fronts sur lesquels se battront les 10 élus du PQ : la souveraineté, la langue et les intérêts du Québec ; la crise climatique ; le développement régional ; et la justice sociale.

Pascal Bérubé s’inquiète de la « colère » grandissante dans les régions du Québec, dont 9 des 10 députés sont issus. L’état d’esprit des ruraux québécois est toutefois « très différent » de celui des gilets jaunes français, a précisé le chef péquiste. Pour apaiser cette « colère », le gouvernement caquiste doit consentir aux régions des « éléments de développement essentiels », à commencer par un accès à des infrastructures de transport adaptées, au réseau Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire et à des services de proximité. « Depuis quelques années, il y a eu un démantèlement de nos outils de développement dans les régions », a déploré le député de Rimouski.

« [Les ruraux] sont souvent vus comme [provenant] des régions ressources, alors qu’il y a tellement de créativité. Le fait qu’on est perçus comme des gens qui ont à quémander des éléments, alors qu’il y a des investissements ailleurs au Québec. Il y a une question d’équité », a poursuivi M. Bérubé.

Le test de réalité

Par ailleurs, l’approche « nationaliste » de François Legault en matière de relations Québec-Canada subira le « test de réalité en 2019 », a soutenu M. Bérubé, pointant la demande de l’Assemblée nationale de confier à Revenu Québec le traitement d’une déclaration de revenus unique. « On sauve de l’argent. On sauve du temps. C’est plus productif pour tout le monde », a-t-il plaidé. Dans l’opposition, le PQ continuera de veiller à ce que le Québec ait sa juste part des fonds fédéraux pour concrétiser des projets de son choix. En cas d’échec, « on va tirer des conclusions collectives, [à savoir] que la seule façon d’opérer pleinement notre vie collective, c’est d’avoir l’ensemble de nos moyens à notre disposition », a déclaré M. Bérubé.