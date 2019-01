Le PQ panse ses plaies à Sainte-Agathe-des-Monts

L’élue péquiste Lorraine Richard sollicite l’indulgence des médias près de quatre mois après une défaite électorale qui a « fait mal, très mal ».

« Soyez un petit peu indulgents envers le PQ, autant que vous l’êtes avec la Coalition avenir Québec depuis qu’ils sont arrivés au pouvoir », a lancé la députée de Duplessis dans un impromptu de presse, jeudi avant-midi. « C’est ce que je vais vous demander », a-t-elle ajouté aux journalistes agglutinés dans une auberge de Sainte-Agathe-des-Monts où les 10 élus péquistes sont rassemblés.

Le gouvernement caquiste bénéficie pour sa part d’« une lune de miel », estime Mme Richard. « C’est normal. » Pourtant, l’équipe de François Legault a commis « quelques erreurs » et a « reculé » à l’occasion depuis son arrivée au pouvoir, a-t-elle souligné, avant de demander : « Est-ce que vous les attaquez tous les jours ? »

Le PQ, « grand parti » fondé par René Lévesque, attire immanquablement l’attention médiatique en raison de sa culture de débats internes, a poursuivi l’élue de la Côte-Nord. « Le Parti québécois, pour vous, c’est un attrait parce qu’on a toujours été dans une mouvance de chicane. » Or, cette époque est révolue, selon elle. « On n’est pas là ! » a-t-elle mentionné en marge du caucus présessionel du deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale.

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, s’est quant à lui refusé de commenter le traitement médiatique auquel a droit le PQ. « Ce n’est pas une bonne idée d’évaluer publiquement, devant les médias, le travail des médias », a-t-il affirmé à la presse.

« Est-ce qu’on a été mal traité ? Non. Est-ce qu’on aurait pu être mieux traité ? La réponse est non. Vous faites votre travail. On fait le nôtre », a dit de son côté le leader parlementaire péquiste, Martin Ouellet.

Le PQ a vu sa représentation à l’Assemblée nationale passer de 28 à 10 députés à la faveur des élections générales du 1er octobre dernier. « Les gens voulaient se débarrasser des libéraux. C’est ce qui s’est produit », a fait valoir Mme Richard, promettant de consacrer ses énergies à ne pas « tomber dans l’oubli ». « On va répondre à l’appétit de changement. Est-ce que ça passera par le programme ou autre chose ? [...] Le Parti québécois va reprendre le Québec en entier au moment venu », a-t-elle prédit.