Emmanuel Macron reçoit François Legault à l’Élysée

Emmanuel Macron a reçu François Legault lundi à l’Élysée, avec l’ambition de renforcer « le lien historique privilégié » qui unit la France et le Québec, en particulier dans les domaines économique et commercial.

« C’est spécial pour un premier ministre du Québec de venir en France », a souligné M. Legault, homme d’affaires multimillionnaire, qui a débuté dimanche sa première visite en France depuis son arrivée au pouvoir en octobre.

Après avoir rencontré son homologue Édouard Philippe, il a eu un entretien avec Emmanuel Macron sur « l’agenda commun », notamment « l’attachement à la lutte contre les inégalités, en même temps » que la promotion d’« une économie mondiale productive et compétitive », selon le chef de l’État.

« On peut en faire plus ensemble » dans le commerce, alors que « la France demeure la porte d’entrée en Europe » pour les exportateurs québécois et que la « Belle Province » ouvre le marché nord-américain aux groupes français, a déclaré M. Legault dans une déclaration commune.

Il a indiqué dimanche, dans un entretien à TV5Monde, son ambition de « doubler » les échanges commerciaux entre Paris et Québec, qui plafonnent à moins de 5 milliards de dollars canadiens (3,3 milliards d’euros), la France n’étant que le troisième partenaire commercial du Québec au sein de l’Union européenne, derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Le premier ministre doit réunir, mardi lors d’un déjeuner-conférence dans la très symbolique Bourse de Paris, des centaines de chefs d’entreprise à qui il doit vanter les mérites d’investir au Québec.

M. Legault a également insisté sur sa « responsabilité de protéger le français en Amérique du Nord », en soulignant la richesse des échanges culturels. La chanteuse française « Zaz fait un tabac chez nous », a-t-il souligné.

De Paris, le premier ministre doit ensuite rejoindre le Forum de Davos, en Suisse.