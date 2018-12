Marwah Rizqy veut un chef au service de la «patrie»

Ce n’est pas tant d’un chef jeune que d’un leader capable de « faire passer la patrie avant le parti » dont les libéraux ont besoin, estime la députée Marwah Rizqy. Celle-ci ne réfute pas un certain intérêt pour le poste.

Nouvellement élue à l’Assemblée nationale, Mme Rizqy dit qu’elle « n’a pas fermé la porte » à l’idée de tenter sa chance lors de la future course à la direction. « Mais la course n’est pas déclenchée, rappelle-t-elle. J’entamerai ma réflexion quand ce sera déclenché, et en me demandant si c’est la bonne chose à faire pour le Québec et le parti. »

Dimanche, l’ancien ministre Pierre Moreau a indiqué en entrevue à Radio-Canada qu’il sera « important que le prochain chef puisse incarner cette génération montante, celle des 30-40 ans ». Lui-même a choisi de passer son tour.

Or, les noms qui circulent comme candidats possibles à la succession de Philippe Couillard au Parti libéral du Québec (PLQ) sont tous âgés de moins de 45 ans : Dominique Anglade (44), Mme Rizqy (33), André Fortin (36) ou Sébastien Proulx (43). Seul non-élu associé à ce groupe, Alexandre Taillefer a 46 ans.

Mais pour Marwah Rizqy, l’âge que devrait avoir le prochain chef n’est pas une qualité en soi. « On voudra quelqu’un qui fait passer la patrie avant le parti », dit-elle en évoquant le souvenir de l’ancien premier ministre péquiste Bernard Landry. « Il a toujours eu le désir ardent de servir le Québec », une qualité essentielle à ses yeux.

Surtout, elle estime qu’« avant de parler de qui serait le bon chef, il faut revoir les propositions qu’on veut présenter aux Québécois. On a compris le message du 1er octobre : c’était clair que les Québécois n’étaient pas emballés [par le PLQ]. Ils sont habitués à un parti qui a de l’ambition. »

Le président du PLQ, Antoine Atallah, mène présentement une tournée à travers le Québec pour recueillir l’opinion des militants et tenter de déterminer les causes de la défaite du 1er octobre. « Toutes les pierres seront retournées », a-t-il promis.

Mme Rizqy espère que l’exercice permettra de comprendre « pourquoi autant de libéraux sont restés chez eux » le jour du vote. Des données compilées par Le Devoir en octobre montraient que le vote libéral s’est replié dans des circonscriptions à plus forte composition non francophone, et parmi celles où le taux de participation a été le plus bas.

Jeune

Cela dit, les libéraux devraient-ils suivre la proposition de Pierre Moreau et confier les rênes du parti à une personne qui serait dans la trentaine ou la quarantaine ? Pas nécessairement, répondent deux observateurs.

Chargé de cours à l’UQAM et doctorant en science politique, Félix Mathieu estime que le PLQ doit surtout chercher une « figure rassembleuse pour les différentes générations ». Les problèmes du PLQ sont profonds, dit-il : auprès des jeunes, des francophones ou des électeurs en région, les libéraux ont du chemin à faire un peu partout.

Un air nouveau

Au-delà de l’âge, le « changement viendra de quelqu’un qui, dans sa manière d’être, son attitude, va apporter un air nouveau ». Dit autrement : « Quelqu’unqui n’a pas été là pendant les 15 années » du règne libéral, pense M. Mathieu.

En ce sens, la décision de Pierre Moreau de ne pas se présenter lui apparaît bonne : impossible de marquer la rupture avec les années Charest et Couillard quand on a été un des piliers de ces gouvernements, dit-il.

Félix Mathieu avance que dans ce contexte, Dominique Anglade aurait les atouts nécessaires. « Elle représenterait une nouveauté incontestable au sein de ce parti [Mme Anglade était présidente de la Coalition avenir Québec il y a cinq ans], tout en ayant exercé le pouvoir comme ministre », fait-il valoir.

Le politologue Guy Lachapelle, de l’Université Concordia, estime lui aussi « qu’un chef plus jeune ne serait pas une solution » miracle aux problèmes fondamentaux du PLQ.

« La priorité sera de reconnecter avec leur base francophone, et partout au Québec », relève-t-il. Ça, et « redéfinir leur programme et leur vision du fédéralisme ».