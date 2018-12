Pierre Moreau dit renoncer à la course à la direction du PLQ

Pierre Moreau renonce à la direction du Parti libéral du Québec. Au cours d’une entrevue diffusée dimanche sur les ondes de Radio-Canada, l’ancien ministre libéral a annoncé qu’il ne se présentera pas à la prochaine course à la direction du PLQ. Il a aussi annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. « Les résultats de l’élection du 1er octobre ont été pour moi l’occasion de faire le point sur ma carrière politique. Aujourd’hui, j’annonce que je me retire de la vie politique active, et que je ne solliciterai pas votre appui en vue de la prochaine course à la direction du #PLQ », a-t-il écrit. Selon lui, le prochain chef devra « incarner [la] génération montante », celle des 30-40 ans. Même s’il ne sera pas candidat, il n’a pas l’intention d’abandonner la politique pour autant.