Baisse de la facture de la SQ pour les municipalités

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Québec — Le gouvernement Legault avait un cadeau de Noël à offrir aux municipalités jeudi : une baisse de la facture des services offerts par la Sûreté du Québec (SQ) en 2019. Le monde municipal se plaignait de devoir, année après année, assumer une facture toujours plus salée pour obtenir la protection policière de la SQ. Pour calmer le jeu, Québec accepte donc de verser 33 millions de dollars aux municipalités et s’engage à ce que l’augmentation globale du coût des services policiers ne dépasse pas 3 % en 2019. En conférence de presse, le monde municipal — représenté par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) — jubilait, voyant ses charges financières diminuer, sauf pour dire qu’il apprécierait que cette aide « ponctuelle » de Québec devienne permanente.