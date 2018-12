La Cour suprême n’entendra pas la cause d’une juge qui ne voulait pas de hidjab

Ottawa — La Cour suprême du Canada a déclaré qu’elle n’entendra pas la cause d’une juge québécoise qui aurait tenté d’obliger une femme à retirer son hidjab en cour et qui aurait ensuite fait l’objet de plaintes au Conseil de la magistrature de la province. La juge Eliana Marengo, de la Cour du Québec, avait cherché à contester la légitimité de l’enquête par l’organe chargé de superviser le comportement des juges nommés par la province. Elle affirmait que l’enquête du Conseil violait le principe d’indépendance judiciaire. Le plus haut tribunal du pays a annoncé jeudi qu’il n’entendra pas son appel. Comme d’habitude, il n’a pas donné la raison de ce refus.