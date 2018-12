Laïcité et signes religieux: QS expulse les médias pour mener une discussion

Les discussions autour du débat à venir sur la laïcité et le port de signes religieux se sont déroulées à huis clos au Conseil national de Québec solidaire (QS) après que des membres du parti de gauche ont voté pour exclure les médias de la salle.

Réunis à Montréal pour dresser leur bilan de campagne, les membres ont profité de l’occasion pour amorcer la réflexion sur l’épineux débat des signes religieux.

Avant même que la discussion soit amorcée lors d’une plénière dimanche, des membres ont demandé à ce qu’elle se déroule à huis clos, sans la présence des journalistes.

« Je pense qu’il y a des gens qui souhaitent pouvoir discuter sans que leurs propos ne se ramassent à la Une des bulletins de nouvelles, et même si on n’est pas tous d’accords avec ça, il faut respecter la décision qui a été prise démocratiquement », a fait valoir le co porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a de son côté voté en faveur de la présence des médias.

Actuellement, la position de QS s’appuie sur le compromis proposé dans le rapport Bouchard-Taylor, soit d’interdire les signes religieux aux fonctionnaires en position d’autorité, notamment les juges, les policiers et les gardiens de prison. Le parti pourrait revoir son positionnement sur la question en mars prochain.

Selon plusieurs membres, la posture actuelle du parti ne reflète pas leurs valeurs. Déjà, deux camps s’affrontent.

D’un côté les Solidaires pour un Québec inclusif. Le groupe est contre toute interdiction de port de signes religieux. Il estime d’ailleurs qu’il n’existe pas de crise de la laïcité au Québec.

De l’autre, le Collectif Laïcité prône quant à lui une laïcité totale, sans obligation d’accommodements raisonnables.