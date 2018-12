Québec s’attaque aux taxes scolaires

Après l’immigration et le cannabis, le gouvernement Legault a coché jeudi un troisième élément pris sur sa liste des promesses de longue date : la réduction des taxes scolaires, qui seront graduellement assujetties à un taux unique.

Déposé jeudi matin par le ministre des Finances, Éric Girard, le projet de loi 3 sur « l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire » se veut le prolongement d’un autre engagement de campagne électorale.

François Legault avait ainsi entamé sa campagne en promettant d’appliquer partout au Québec, d’ici quatre ans, le plus bas taux de taxation en vigueur dans la province. Les pertes de revenus occasionnées pour le milieu de l’éducation — près de 700 millions au terme du mandat, quand la baisse sera complétée — seront compensées par Québec, a confirmé M. Girard en présentant les grandes lignes de son projet avant la période de questions.

Le gouvernement Couillard avait fait adopter en mars 2018 un projet de loi établissant un taux uniforme de taxation… Mais cela à l’intérieur d’une même région. Même si ce projet de loi a permis à de nombreux propriétaires d’économiser, la Coalition avenir Québec estime qu’il demeurait inéquitable pour de nombreux citoyens.

Le plus bas taux en vigueur actuellement au Québec est de 0,105 $ par tranche de 100 $ d’évaluation foncière. Il est jusqu’à trois fois supérieur dans certaines régions.

En 2014, François Legault proposait l’abolition pure et simple des taxes scolaires. Celles-ci permettent aux commissions scolaires de financer près de la moitié du coût du transport scolaire, l’entretien des équipements, les dépenses du siège social et la direction et la gestion des établissements.

D'autres détails suivront