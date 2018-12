Les CIUSSS sont invités à protéger les soins à domicile

Québec — La ministre de la Santé, Danielle McCann, a dû rappeler à l’ordre les centres intégrés de santé et de services sociaux en leur demandant de ne pas faire de coupes dans les services, alors que les soins à domicile risquaient de pâtir des compressions dans la métropole. Mardi matin, la ministre a demandé à son sous-ministre d’envoyer un message clair aux dirigeants des CISSS et des CIUSSS. « On a dit qu’on bonifierait les soins à domicile, donc il ne faut pas couper », a résumé son attaché de presse, Alexandre Lahaie. La ministre réagissait à un article de La Presse qui rapportait que des personnes âgées et handicapées perdraient des heures de soins à domicile en raison des restrictions budgétaires au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Le CIUSSS avait demandé aux travailleurs sociaux de supprimer 300 heures de services par semaine.