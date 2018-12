Après avoir martelé que « les Québécois sont étouffés » financièrement, le premier ministre François Legault a convenu lundi de remettre dans leur « portefeuille » 1,7 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années. Mais, il repousse au prochain budget plusieurs décisions attendues.

Les Québécois qui espéraient ainsi voir l’équipe de François Legault amorcer l’uniformisation du taux de taxation scolaire à la grandeur du Québec, comme la Coalition avenir Québec l’avait promise en campagne électorale, devront patienter.

« La taxation scolaire, je tiens à le dire, je suis un homme de principes, par respect pour l’Assemblée nationale, le projet de loi n’est pas déposé, le projet de loi devra être en vigueur pour baisser les taxes scolaires, et donc ça, le premier effet de cela ce serait dans le budget 2019-2020 et dans votre compte de taxes 2019 », a expliqué le ministre des Finances, Éric Girard.

Familles

Les grands gagnants de la mise à jour économique et financière du gouvernement caquiste, présentée ce lundi, sont sans conteste les parents de deux enfants ou plus.

Dès janvier 2019, le gouvernement caquiste bonifiera jusqu’à 500 $ l’aide fiscale accordée aux familles de deux enfants et de 1000 $ ou plus à celles de au de trois enfants ou plus. Cette « allocation famille » permettra à plus de 423 000 familles québécoises de profiter d’un soutien additionnel pouvant atteindre 500 $ par année pour les parents de deux enfants et 1 000 $ par année pour ceux de trois enfants.

Cette mesure fiscale coûtera 1,1 milliard sur cinq ans à l’État québécois ― ou, à terme, quelque 250 millions par année. « On va plus vite que ce qu’on avait promis », a fait valoir M. Girard.

Le gouvernement caquiste effectuera en 2019 un timide « premier pas » vers l’instauration d’un tarif unique pour les services de garde d’enfants subventionnés en gelant la contribution additionnelle exigée aux parents gagnant un revenu familial net dépassant 51 340 $. Environ 140 000 familles profiteront de ce « répit » d’une valeur totale de 200 000 $ pour 2018-2019. Le ministère des Finances s’attend autrement à éponger un manque à gagner de 11,4 millions sur cinq ans. M. Girard a convenu qu’il s’agit pour l’instant d’une mesure « symbolique ». « On trouvait que l’indexation des contributions additionnelles dès janvier était contradictoire avec le message que nous avons donné [en campagne] », a dit l’élu caquiste.

Ainsi, la contribution de base dans les CPE passera de 8,05 $ à de 8,25 $ par jour d’occupation à compter du 1er janvier prochain, ce qui annulera l’effet de la mesure sur la contribution additionnelle.

L’abolition de la modulation des tarifs de garde ― décrite comme une « taxe famille » par la CAQ ― « doit se faire progressivement à partir du prochain budget », a précisé l’équipe de François Legault.

Aînés

D’autre part, le gouvernement québécois créera un nouveau crédit d’impôt pour le soutien des aînés à faible revenu. Celui-ci permettra à plus de 570 000 personnes âgées de 70 ans ou plus de bénéficier, dès 2018, d’une aide pouvant atteindre 200 $ par année (ou 16 $ et 66 cents par mois). « Je pense que ça compte lorsqu’on est un aîné à faible revenu. C’est un ajout qui est significatif », a fait valoir M. Girard.

« Aujourd’hui, nous commençons à livrer la marchandise pour les familles et pour les aînés. Mon gouvernement ne va pas regarder de haut le portefeuille des Québécois », a déclaré François Legault dans un discours public prononcé à Québec lundi.

« Le nouveau gouvernement va garder un équilibre entre les services et le portefeuille des Québécois, en particulier celui des familles et des aînés », a-t-il ajouté devant un immense drapeau du Québec. Quelques dizaines de sympathisants triés sur le volet étaient assis de part et d’autre de lui.

Le gouvernement de la CAQ précisera son « plan de match » en éducation et en santé lors de la présentation du budget 2019-2020 du Québec, l’année prochaine.

Environnement

La mise à jour soutient que le gouvernement « réitère sa volonté de poursuivre la lutte contre les changements climatiques ». Dans les faits, une seule mesure environnementale destinée aux particuliers est comprise dans cette mise à jour.

Elle consiste à prolonger de quelques mois le programme d’aide à l’achat d’un véhicule électrique neuf ou usagé. Québec prévoit que l’extension du programme coûtera 20,7 millions en 2018-2019.

Pour la suite des choses, on mentionne que le gouvernement se « penchera sur les moyens à prendre pour optimiser cette mesure »

Le programme Roulez électrique prévoit un rabais allant jusqu’à 8000 $ pour l’acquisition d’un véhicule neuf, ou 4000 $ pour un véhicule usagé. Le programme offre aussi jusqu’à 600 $ pour l’acquisition et l’installent d’une borne de recharge à domicile. On estime que la mesure annoncée lundi favoriser l’acquisition de 3350 véhicules, et l’installation de 1200 bornes supplémentaires.

Pour les entreprises, le gouvernement va bonifier (à 100 %) le taux d’amortissement relatif à l’équipement de production d’énergie propre et de conservation d’énergie. On croit de cette manière pouvoir aider à réduire l’empreinte environnementale des entreprises.

Des marges de manoeuvre

« Le contexte économique fait en sorte que le Québec a connu une augmentation plus importante que prévu de ses revenus fiscaux », note Québec dans cette mise à jour.

« En particulier, la révision à la hausse de la croissance économique depuis mars 2018 [le dernier budget Leitao] a contribué à accroître davantage que prévu les rentrées fiscales de l’État. […] Cette marge de manoeuvre permet au gouvernement de remettre immédiatement de l’argent dans le portefeuille des Québécois ».

Mais le gouvernement a voulu jouer de prudence malgré ce contexte favorable. « Il y a de l’incertitude sur l’ensemble des marges de manoeuvre que nous avons », a souligné le ministre Girard. « Ça n’aurait pas été prudent de dépenser toutes les marges de manoeuvre immédiatement. »

Depuis le dernier budget Leitao, la bonne tenue de l’économie a permis de dépasser de 1,87 milliard les revenus anticipés. En soustrayant les mesures annoncées lundi (d’une valeur de 229 millions), cela laisse un solde budgétaire supplémentaire de 1,65 milliard.

Plus largement, les dernières prévisions « laissent entrevoir » un surplus attendu de 4,5 milliards pour 2018-19, pour un solde budgétaire positif de 1,7 milliard — une fois un paiement de 2,9 milliards fait au Fonds des générations.

Les révisions à la hausse du cadre financier s’expliquent par des revenus fiscaux non anticipés de 1,5 milliard pour 2018-2019 ; des transferts fédéraux supplémentaires de 325 millions pour cette année ; une baisse du service de la datte de 248 millions.

« Les révisions positives du cadre financier permettent au gouvernement d’éliminer le recours à la réserve de stabilisation et de financer des initiatives, tout en préservant l’équilibre budgétaire. »

Croissance économique

La mise à jour prévoit une croissance économique bientôt au ralenti — ici comme ailleurs dans le monde. Après une croissance du PIB réel de 2,8 % en 2017 et de 1,4 % en 2016, les prévisions font état d’une croissance de 2,5 % en 2018 et de 1,8 % en 2019.

La remontée des taux d’intérêt du Canada contribuera à ce ralentissement. On anticipe moins de créations d’emplois, parce que le taux de chômage est déjà faible et que le bassin de travailleurs potentiels diminue.

On souligne qu’il reste « des écarts de niveau de vie et de productivité » à résorber pour que le Québec rattrape ses voisins : le niveau de vie au Canada était, en 2017, supérieur de 19,2 % à celui du Québec.