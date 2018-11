Les communications avec les îles de la Madeleine ne tiennent qu’à un fil

Les communications entre les îles de la Madeleine et le reste du pays ne tiennent qu’à un fil après la tempête de vent qui a frappé l’archipel jeudi.

« Il y a deux câbles sous-marins qui ont été abîmés par la tempête de vent. Il semblerait qu’un des deux câbles ne soit pas complètement abîmé. On a pu faire une espèce de branchement entre les deux câbles, si bien que certaines personnes peuvent maintenant utiliser les ondes cellulaires. Mais c’est un système qui est encore très fragile et très précaire sur lequel on ne peut pas compter à long terme », a déclaré la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, vendredi matin.

L’élue a par la suite insisté sur la « nécessité d’installer dès que possible un système de télécommunications satellitaires pour que les gens puissent communiquer en dehors des Îles ». Le rétablissement du trafic aérien en dépend, la tour de contrôle de l’aéroport des Îles-de-la-Madeleine étant dans le noir depuis jeudi.

Près de 2000 foyers sont aussi toujours privés d’électricité, a ajouté Mme Guilbault.

Un avion d’Hydro-Québec s’est posé jeudi en fin de soirée sur les Îles. « Ces gens-là d’Hydro-Québec, bien sûr, vont travailler à renforcer le système pour essayer de rétablir l’électricité dans ces foyers. »

Un avion des Forces armées canadiennes doit faire de même vendredi, aux alentours de 14 h, avec du matériel d’urgence et une équipe de spécialistes, a déclaré Mme Guilbault.

Les Forces armées canadiennes offriront un soutien aérien en plus de mener « des patrouilles de santé et de bien-être », a précisé le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale. Jusqu’à 250 membres des Forces armées canadiennes fouleront le sol de l’archipel. « Ils offriront également de l’aide aux fonctionnaires aux fins de l’évacuation des résidents, s’il y a lieu. »

« Au total, une centaine de personnes [...] vont prêter main-forte aux Madelinots », a dit Geneviève Guilbault. La ministre se rendra sur les lieux « dès que possible ». « Évidemment, je ne veux pas occuper, dans l’un des rares avions qui peuvent se rendre là-bas, la place de quelqu’un qui serait autrement plus utile », a précisé la ministre à l’hôtel du Parlement. « Ma première préoccupation, c’est la santé et la sécurité des Madelinots et, à ce sujet, je peux rassurer tout le monde [...] : tout va bien de ce côté-là. »

D’autres détails suivront.