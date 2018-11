Francophonie: une nomination qui dérange

Le remplacement du patron du Centre de la francophonie des Amériques (CFA) par le gouvernement Legault crée des remous au sein de l’organisation basée à Québec.

L’actuel p.-d.g., Denis Desgagné, en poste depuis huit ans, a appris mercredi qu’il serait remplacé par Johanne Whittom, une proche de Philippe Couillard. La décision a été entérinée mercredi par le Conseil des ministres de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Plusieurs membres du conseil d’administration sont « choqués », affirme Janaina Nazzari Gomes, une administratrice qui songe à partir.

« Le conseil d’administration n’a pas été consulté. »

Le CA, précise-t-elle, avait recommandé le renouvellement du mandat de M. Desgagné en lui accordant la cote A. « Je suis très déçu qu’on n’ait pas daigné contacter les membres », affirme un autre administrateur, Luc Doucet. Le remplacement du p.-d.g. coïncide avec celui de la présidente du conseil, lequel était toutefois prévu. Cette dernière, Diane Blais, cède sa place à Clément Duhaime.

Créé en 2008 à l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de Québec, le CFA a pour mission de promouvoir la francophonie dans les Amériques. Il compte une quinzaine d’employés.

Un groupe d’administrateurs préparait jeudi soir une lettre à l’intention du premier ministre Legault pour solliciter une rencontre et demander la révision de ses règles de gouvernance.

« Nouvelle vision »

Au cabinet du premier ministre, on explique qu’« après deux mandats successifs accordés à la même personne », « il y avait une volonté de développer une nouvelle vision » pour le Centre. « Johanne Whittom a été nommée par le gouvernement dans le respect des règles prévues », a précisé l’attaché de presse Ewan Sauves.

La nouvelle p.-d.g. a été chef de cabinet adjointe de Philippe Couillard entre 2014 et 2017. Elle avait quitté son cabinet, il y a un peu plus d’un an, pour devenir chef du protocole au ministère des Relations internationales.