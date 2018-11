«Occupation triple» dans certaines prisons du Québec

La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, dénonce l’« occupation excessive » de plusieurs établissements de détention où jusqu’à trois personnes s’entassent dans des cellules « sales et surchargées d’effets personnels ».

« Une telle situation risque de contribuer à propager certaines maladies » et à « génére[r] des tensions », souligne-t-elle dans son rapport annuel d’activités 2017-2018. Celui-ci a été déposé jeudi avant-midi à l’Assemblée nationale.

En plus de perdurer dans l’établissement d’Amos, le « problème » du « triplement cellulaire » existe dans ceux de Hull et Trois-Rivières — « sur une base moins régulière toutefois et dans certains secteurs seulement », précise Mme Rinfret. « La situation reste néanmoins préoccupante », ajoute-t-elle.

« Les cellules en occupation triple sont munies de deux lits superposés. La troisième personne dort sur un matelas à même le sol. Certains de ces matelas sont dépourvus d’un recouvrement permettant la désinfection. Les cellules sont sales et surchargées d’effets personnels. Une telle situation risque de contribuer à propager certaines maladies », avertit-elle.

L’équipe de la protectrice du citoyen a également constaté que des « personnes évaluées comme ayant un profil de dangerosité marquée » ont dû partager leur cellule avec une ou deux autres détenus. « Un tel contexte génère des tensions entre les personnes incarcérées. La situation est particulièrement critique en été : la température grimpe alors vite dans les cellules bondées et non climatisées, ce qui augmente le niveau de tension », signale-t-elle.

La protectrice du citoyen demande au ministère de la Sécurité publique d’apporter les « correctifs requis ». « Le ministère propose peu de solutions pour remédier au problème, misant essentiellement sur l’ouverture de nouveaux établissements », mentionne-t-elle, avant de montrer du doigt « un manque de planification au regard des opérations entourant l’ouverture de nouveaux établissements ». En guise d’illustration, Mme Rinfret pointe l’établissement de Sorel, qui a été inauguré en mai 2017. Au printemps dernier, celui-ci n’était pas occupé à sa pleine capacité en raison d’un manque de personnel.

