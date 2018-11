La députée caquiste Marie-Louise Tardif renonce au double emploi

Québec — La députée caquiste de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, fait amende honorable et renonce aux fonctions rémunérées qu’elle exerçait en parallèle de son rôle d’élue. Ancienne présidente du parc de l’île Melville, à Shawinigan, Mme Tardif avait quitté ses fonctions depuis son élection le 1er octobre, mais elle était restée membre de la direction du parc et recevait toujours un salaire, ayant accepté d’assurer la transition pendant quelques mois, le temps de trouver quelqu’un pour la remplacer. Ce double emploi de la députée avait fait l’objet d’une demande d’enquête auprès de la commissaire à l’éthique et à la déontologie, requête formulée la veille par un député libéral, Jean Rousselle.