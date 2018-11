L’éducation au coeur du discours inaugural de François Legault

Le premier ministre, François Legault, identifie l'« adversaire » du gouvernement caquiste : la peur.

« La peur de se tromper, la peur de ne pas être capable, la peur du changement », a-t-il fait valoir à l’occasion de son discours d’ouverture de la première session de la 42e législature, mercredi après-midi. « Comme l’avait affirmé le président Roosevelt, dans un contexte pas mal plus dramatique : “La seule chose dont on doit avoir peur, c’est la peur elle-même”», a-t-il ajouté.

Devant les élus de l’Assemblée nationale, M. Legault s’est dit déterminé à chasser cette « peur » au cours des quatre prochaines années en recourant à l'« audace ».

Prônant un « nationalisme rassembleur », M. Legault a donné comme « objectif » à son équipe « d’assurer le développement économique de la nation québécoise à l’intérieur du Canada, tout en défendant avec fierté son autonomie, sa langue, ses valeurs et sa culture ».

Le premier ministre a annoncé que le « projet de loi 1 » de la 42e législature sera celui prévoyant la désignation des grands patrons de la SQ, de l’UPAC, et du DPCP, à un vote aux deux tiers de l’Assemblée nationale. « De cette façon, ces dirigeants vont avoir une indépendance pleine et entière, aussi bien dans les faits qu’en apparence. Il s’agit de mettre la méfiance derrière nous et de ramener la confiance », a indiqué M. Legault, se valant les applaudissements des élus de sa formation politique.

L’éducation, la priorité des priorités

Cela dit, les « grandes priorités du gouvernement » demeureront l’éducation, l’économie et la santé, a-t-il spécifié.

M. Legault a indiqué mercredi après-midi qui « l’heure du redressement national en éducation a sonné », avant de réitérer son engagement de « protéger » le financement de l’éducation. « [Celui-ci] va être en augmentation pour l’ensemble de cette législature. Même si le Québec devait affronter un ralentissement économique, le financement de l’éducation va être protégé », a-t-il affirmé.

Il a promis de favoriser le dépistage des troubles de développement et d’apprentissage des tout-petits que ce soit dans des maternelles 4 ans ou des Centres de la petite enfance (CPE). « Et j’ai bon espoir que tous les partis vont y travailler aussi, de façon constructive. Je ne vois pas de grands désaccords politiques à ce sujet. Je pense qu’on doit à nos enfants et aux prochaines générations de mettre de côté les intérêts partisans pour réaliser cette grande ambition », a-t-il dit.

« Votre gouvernement »

D’autre part, l’homme politique de 61 ans a revendiqué l’indépendance d’esprit de son gouvernement. « Je suis déterminé à ne pas gouverner pour les groupes de pression, ni pour les syndicats, ni pour le patronat. On doit gouverner pour tous les Québécois. En particulier pour les familles et les aînés. Le nouveau gouvernement ne va pas être le gouvernement d’un groupe ou d’une idéologie », a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a prié ses 26 ministres, mais également les employés de l’État à « être à l’écoute des besoins des gens et à agir en tout temps avec humanité ».



Économie



Le discours a sans surprise fait une grande place au thème économique, cher à François Legault. Son gouvernement en sera un où les finances seront gérées de façon « responsable, en évitant les déficits et en continuant à réduire le poids de la dette publique », a-t-il promis.

Soulignant une nouvelle fois que son gouvernement est composé d’un nombre record d’entrepreneurs et de gestionnaires, M. Legault a martelé qu’il se veut « ambitieux pour le Québec ».

« Je n’accepte pas que notre niveau de richesse soit inférieur à celui de nos voisins canadiens et américains. J’ai la conviction que la nation québécoise est capable de faire beaucoup mieux en économie. […] C’est une question d’autonomie, mais aussi une question de fierté. »

Les engagements du discours d’ouverture rejoignent ceux avancés en campagne électorale : remettre de l’argent dans les poches des Québécois ; créer un nouveau programme d’allocation familiale plus généreux pour les familles d’au moins deux enfants ; revenir au tarif unique dans les CPE (tarif qui n’est pas précisé dans le texte) ; adopter un taux unique de taxe scolaire en se basant sur le plus bas taux actuel.

En matière d’investissement, M. Legault a lancé l’appel suivant aux entrepreneurs québécois : « Sortez les projets de vos tiroirs et venez nous voir. On va vous aider à réaliser [vos projets]. C’est le temps d’investir ! » Le premier ministre a évoqué la mise en place d’une fiscalité qui encourage l’investissement des entreprises, de même que l’allègement du fardeau administratif.

Les relations internationales du Québec prendront aussi un « accent qui va être plus commercial, pour promouvoir nos exportations », a indiqué M. Legault. Les investisseurs internationaux seront ainsi sollicités non seulement par le ministre de l’Économie, mais aussi par celle des Relations internationales et de la Francophonie. Le message? « Venez investir chez nous, on va vous accueillir à bras ouverts. »

Sur le plan énergétique, François Legault estime qu’il « faut voir le Québec comme la batterie du nord-est de l’Amérique. Le Québec a le potentiel de devenir une superpuissance énergétique. » L’énergie propre du Québec doit ainsi devenir un « attrait pour les investissements privés », a-t-il dit.

Et si les ventes d’électricité augmentent au point de justifier une relance la production, François Legault pense que c’est par l’éolien que ce développement doit d’abord passer. Des barrages seraient justifiés s’il y a des contrats d’exportation signés.

Défi climatique : « voir la réalité en face »

Souvent qualifié « d’angle mort » dans le discours de M. Legault, le thème de l’environnement a été abordé de front mercredi. Mais si le discours change, la vision demeure la même.

« La survie de notre planète est en jeu, reconnaît M. Legault. Je ne peux ignorer ce défi de l’urgence climatique et continuer de regarder mes deux fils dans les yeux. L’audace, dans ce domaine, consiste à voir la réalité en face et à nous retrousser les manches, malgré l’ampleur colossale du défi qu’on a devant nous. »

Cela dit, François Legault ne peut promettre que le Québec arrivera à respecter l’objectif de réduction des gaz à effet de serre prévu pour 2020. « Nous n’avons trouvé aucun plan sérieux de l’ancien gouvernement pour atteindre l’objectif de 2020 », a-t-il dénoncé.

« J’ai mandaté une équipe pour préparer un bilan le plus rapidement possible. Quand on va l’avoir, on pourra examiner quels sont les meilleurs moyens pour réduire nos GES », promet-il.

Quels gestes concrets le gouvernement Legault entend-il prendre pour réduire les GES ? À cela, le premier ministre répond qu’il misera sur un investissement important dans les transports en commun et dans l’électrification des transports.

Mais il a aussi souligné que « si on est sérieux dans notre volonté de lutter contre les changements climatiques, il faut éviter les discours idéologiques voulant que tous les projets de construction soient néfastes ».

Ceci pour introduire la promesse de construction d’un troisième lien entre Québec et Lévis. Un projet qui permettra selon lui « d’interconnecter les deux rives avec le transport collectif », et qui pourrait aussi permettre le démantèlement des pylônes d’Hydro-Québec qui « gâchent le paysage » de l’île d’Orléans. Les câbles électriques seraient enfouis.

« On peut faire du troisième lien un épouvantail et un repoussoir, ou en faire un projet de développement durable permettant de construire un véritable système de transport structurant pour les deux rives et d’embellir le paysage, comme c’est l’intention de ce gouvernement », a soumis François Legault.

Laïcité et immigration

Parmi les autres « enjeux [qui] accaparent aussi l’attention du gouvernement », M. Legault a cité « la laïcité de l’État et les signes religieux ». Il s'est dit déterminé à légiférer sans trop tarder pour interdire le port de signes religieux aux « employés de l’État en position d’autorité, y compris les enseignants du primaire et du secondaire ». « Il s’agit d’une position raisonnable. On va donc être très fermes, à ce sujet, et on a l’intention de bouger rapidement », a-t-il lancé dans le Salon bleu.

Concernant l’immigration, François Legault s’est gardé de préciser le nombre précis d’immigrants qu’il souhaite accueillir au Québec. « Le gouvernement a pris l’engagement de mieux intégrer les immigrants, qu’on a résumé par la formule suivante : en prendre moins, mais en prendre soin », a-t-il dit. « L’objectif est clair : on veut réduire les seuils d’immigration pour avoir les moyens de mieux intégrer les immigrants au marché du travail, à la majorité francophone et au partage de nos valeurs communes, en particulier l’égalité homme femme. »

Le discours ne fait pas état d’un « test des valeurs » à passer, non plus que de la possibilité d’expulser un immigrant qui ne réussirait pas un test de français après trois ans.

Selon M. Legault, « on doit débattre d’immigration calmement et sereinement, en évitant les accusations délirantes qu’on a entendues trop souvent dans les dernières années. On doit éviter de regarder de haut, avec mépris, les inquiétudes légitimes de la population québécoise. »

Il a réitéré l’importance de « mieux arrimer les critères de sélection des immigrants aux besoins de nos entreprises et de nos organisations publiques » pour réduire la pénurie de main-d’oeuvre. « L’immigration fait certainement partie de la solution, mais il va falloir changer de cap », estime le premier ministre.

Sur ce thème, François Legault espère la « collaboration du gouvernement fédéral pour accélérer la venue de travailleurs étrangers ».

Un sujet a été pratiquement occulté du discours : la culture. François Legault a souligné que la culture représente « l’âme d’un peuple », quelque chose qui « fait partie du bonheur de vivre » et qui « nous rend fiers ». Mais pour cet « important moteur économique », point d'engagement.

Enfin, M. Legault a réitéré sa promesse de déposer un projet de loi visant à instaurer sur un mode de scrutin proportionnel mixte au cours de la prochaine année. « On a l’intention de respecter cet engagement et de travailler de bonne foi avec les députés des autres partis. Ce qui nous guide, c’est une représentation des élus plus fidèle aux votes exprimés, mis en équilibre avec le poids des régions et la stabilité des futurs gouvernements », a-t-il affirmé. Puisqu'il « touche au fonctionnement de notre démocratie », le projet de réforme du mode de scrutin devra faire l'objet d'un « consensus politique », a-t-il averti.

D’autres détails suivront.