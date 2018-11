Le PLQ, le PQ et QS veulent des états généraux sur l’urgence climatique

Dans un rare élan commun de différentes formations politiques représentées à l’Assemblée nationale, les partis d’opposition ont réclamé jeudi la tenue d’états généraux québécois afin de mettre en avant « l’urgence » de l’action pour lutter contre les changements climatiques. Le Québec est en voie de rater ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

Le Parti libéral du Québec (PLQ), Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ont ainsi lancé un appel directement au premier ministre François Legault, lui demandant d’envoyer un message en faveur de la protection de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques lors de son discours inaugural prévu la semaine prochaine.

« L’urgence, elle est là, l’urgence climatique, l’urgence environnementale. Ça, c’est clair pour tous. Mais les gens qui se sont mobilisés, les Québécois, Québécoises qui se sont mobilisés, les gens qui sont ici aujourd’hui se mobilisent tous pour la même raison aussi, c’est pour rappeler au gouvernement Legault qui est en place l’importance d’agir », a souligné la députée libérale Marie Montpetit, au moment de la présentation de la déclaration transpartisane pour la transition socio-économique du Québec qui devait être remise à M. Legault jeudi. Un total de 213 candidats défaits ont signé cette déclaration.

« La classe politique ne peut absolument pas rester les bras croisés parce que plus il y a de l’inaction, plus ça nous coûte cher, plus ça devient insurmontable. Alors, je suis contente d’être ici avec mes collègues des oppositions pour lancer un message à M. Legault: la lutte contre les changements climatiques, c’est maintenant ou jamais », a ajouté la députée solidaire Manon Massé.

« Rien n’est plus concret aujourd’hui dans l’espace politique que les conséquences des changements climatiques. Et les candidats, ici, sont venus nous dire: on n’a pas gagné dans cette élection, mais on veut poursuivre le travail à cet égard », a fait valoir pour sa part le péquiste Sylvain Gaudreault.

Les trois partis ont d’ailleurs réclamé la tenue d’« états généraux » sur la question climatique, et ce, afin d’accélérer la mise en œuvre des actions qui permettraient au Québec de respecter ses engagements en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

Est-ce que le gouvernement caquiste entend lutter plus efficacement contre les changements climatiques? « Nous partageons les préoccupations de la population face aux changements climatiques. Contrairement aux libéraux et péquistes qui n’ont pas mené le Québec vers l’atteinte des cibles de réduction auxquelles le Québec s’est engagé, notre gouvernement entend mettre en place des mesures efficaces et performantes qui permettront au Québec de réduire de façon significative ses émissions de gaz à effet de serre », a répondu au Devoir le cabinet de la ministre de l’Environnement, MarieChantal Chassé, par courriel.

Échec en vue

Le Québec est en voie de rater complètement ses objectifs pour 2020, ce qui le place sur une trajectoire de retard encore plus important pour l’horizon 2030.

Les données du bilan mi-parcours du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques sont d’ailleurs claires. Malgré des investissements qui devraient dépasser les 4 milliards de dollars, le Québec pourra, au mieux, « stabiliser » ses émissions d’ici 2020. Cela signifie que celles-ci auront alors reculé d’environ 10 % par rapport à 1990. Or, l’objectif des libéraux, repris par la Coalition avenir Québec, est de 20 %. Et pour 2030, la cible est de 37,5%.

Si une bonne partie de la solution se trouve du côté de l’électrification des transports, un secteur qui compte pour 41 % des GES, le virage tarde à se concrétiser. Au mieux, selon la cible fixée par le précédent gouvernement, le Québec devrait compter 100 000 véhicules électriques en 2020, contre un peu plus de 30 000 actuellement. À supposer que cet objectif soit atteint, ces véhicules représenteront alors une infime partie des 4,5 millions de véhicules que compte la province.