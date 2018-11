Labeaume ne veut pas d’inspecteur général

La Ville de Québec devrait imiter Montréal, Laval et Saint-Jérôme et créer un poste d’inspecteur général, plaide le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin. L’organisme coûterait à la ville 1,5 million de dollars par an, selon Québec 21, qui propose de le baptiser « BICEP » pour « Bureau de l’intégrité des contrats et de l’éthique publique ». Une proposition toutefois jugée inutile par le maire de Québec, Régis Labeaume, qui fait valoir que la capitale nationale a « une culture de l’honnêteté » et n’a pas connu de problèmes semblables à ceux vécus par Montréal et Laval.