La classe politique québécoise se porte à la défense des Franco-Ontariens

La décision du gouvernement de Doug Ford de couper dans les services aux francophones a rebondi sur la scène fédérale, les libéraux tentant d’associer les conservateurs aux annonces controversées du premier ministre ontarien.C’est en grande partie la réaction de la ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly, qui a piqué les conservateurs au vif. Ils ont été plusieurs à l’accuser d’exploiter l’enjeu à des fins partisanes sur les réseaux sociaux.La ministre Joly a été prise à parti pour avoir directement interpellé le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, à qui elle a demandé de se « tenir debout et défendre les francophones » face aux assauts de Doug Ford, qu’elle a présenté comme son « allié ».Le chef de cabinet du chef Scheer, Marc-André Leclerc, a notamment écrit sur Twitter que « comme fier bleuet du Lac-Saint-Jean », il était « très heureux de servir un chef » qui « défend et travaille pour tous les francophones à travers le pays ».Il a ajouté que cette « attaque » de la ministre Joly était « de la basse politique » pas « à la hauteur de [sa] fonction ».Quant au député conservateur Alain Rayes, il a fait valoir sur le même réseau social que les libéraux sont au pouvoir depuis trois ans, et demandant à Mélanie Joly ce que Justin Trudeau allait faire, lui, pour défendre les francophones hors Québec.Le premier ministre Ford a provoqué la colère de la communauté franco-ontarienne en annonçant discrètement, jeudi, dans son énoncé économique automnal, l’abandon du projet d’université francophone à Toronto et l’abolition du Commissariat aux services en français de l’Ontario.