Chapelle ardente pour Bernard Landry à Montréal

Photo: Clement Allard La Presse canadienne

Les Québécois pourront rendre un ultime hommage à l’ancien premier ministre Bernard Landry lors d’une chapelle ardente organisée lundi à la basilique Notre-Dame de Montréal, de 10 h à 18 h. Des funérailles nationales auront lieu le lendemain, mardi, toujours à la basilique, à 14 h. Samedi, des Québécois ont déjà pu venir saluer l’homme politique lors d’une chapelle ardente au Salon rouge de l’Assemblée nationale. Toute la journée, dignitaires et citoyens ont défilé devant le cercueil recouvert du fleurdelisé, avant de présenter leurs condoléances aux proches du disparu, sa veuve, Chantal Renaud, et ses trois enfants, Julie, Philippe et Pascale, nés d’une union précédente avec la juge Lorraine Laporte, décédée en 1999.