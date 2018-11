Legault promet de tout faire pour minimiser les pertes d’emplois

Le premier ministre François Legault, a promis jeudi de « mettr[e] tout en oeuvre pour minimiser le nombre de pertes d’emplois » chez Bombardier et « pour aider les employés touchés à trouver un nouvel emploi ». « C’est une journée triste », a convenu l’homme politique après s’être engagé en campagne électorale à créer des emplois bien rémunérés au Québec.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, s’est engagé à élaborer un « plan de remédiation », dont il discutera le déploiement avec des acteurs de la grappe aérospatiale du Québec lundi prochain. « Pour rassurer les travailleurs, j’aimerais leur dire que l’industrie de l’aérospatiale est solide, est en santé. Votre gouvernement est là pour [notamment] remplacer les emplois perdus. […] On va essayer de faire le plus possible pour atténuer complètement [les impacts] de cette annonce-là », a-t-il déclaré à Montréal jeudi.

M. Fitzgibbon s’est dit désolé d’apprendre de nouvelles mises à pied chez Bombardier, qui frappe « de plein fouet 2500 travailleurs et leur famille ». Il s’est cependant abstenu d’accabler la direction de la compagnie. « Je ne suis pas ici aujourd’hui pour parler de Bombardier. Je suis ici pour rassurer les travailleurs. »

La porte-parole de l’opposition officielle en matière d’économie, Dominique Anglade, s’est dite préoccupée par la sauvegarde de l’expertise développée par les travailleurs de l’industrie aérospatiale visés par l’annonce de l’état-major de Bombardier. « Il va falloir qu’on soit capable de maintenir cette expertise-là au Québec. De quelles manières ? C’est ça qu’il faut regarder présentement », a-t-elle fait valoir lors d’un impromptu de presse sur la colline Parlementaire. « Il faut être extrêmement proactifs. »

L’ex-ministre de l’Économie a rappelé que les emplois liés à la fabrication des appareils de la C Series — des Airbus A220 — sont saufs jusqu’en 2041, en vertu d’une entente controversée conclue par le gouvernement québécois.

Le chef du Parti québécois, Pascal Bérubé, a demandé aux dirigeants de Bombardier de renoncer, « pour une question de dignité », aux majorations salariales qu’ils se sont consenties.

« De toute évidence, la direction de Bombardier, ça ne les dérange pas de s’en mettre plein les poches en s’abreuvant avec des fonds publics, pendant que, de l’autre main, ils mettent à pied des milliers de Québécois et Québécoises, à la veille de Noël en plus », s’est désolé le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.