Des policiers auraient entravé les enquêtes du BEI

Plusieurs corps de police auraient entravé le travail du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), ont constaté des organismes de défense des droits de la personne. En vertu de la loi d’accès à l’information, ceux-ci ont mis la main sur 10 lettres qu’aurait fait parvenir la directrice du BEI, Me Madeleine Giauque, aux directeurs de plusieurs service de police.

Cinq des dix lettres sont adressées au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). À la suite d’un événement survenu en octobre 2016 au cours duquel un homme a été blessé par une balle tirée par un policier, Me Giauque signale dans une lettre adressée à l’ex-directeur Philippe Pichet que certains policiers impliqués n’ont pas été isolés lorsqu’ils ont rédigé leurs rapports, ce qui contrevient au règlement sur le déroulement des enquêtes du BEI.

Dans une missive expédiée au directeur par intérim de la Sûreté du Québec (SQ), Yves Morency, Me Giauche reproche aux policiers d’avoir discuté entre eux avant la rédaction de leur compte-rendu. À Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval, Me Giauque dénonce le fait qu’un policier ait refusé de répondre aux questions de l’enquêteur du BEI.

Tous ces accrocs au règlement remettent en question la validité de certaines enquêtes du BEI, estime Alexandre Popovic, porte-parole de la Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP).

Dans certains cas, jusqu’à 16 mois se sont écoulés entre le moment où la faute a été commise et le moment où la directrice du BEI en avise le directeur de police.

La ligue des droits et libertés, le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) et la CRAP estiment que ces événements remettent en cause l’impartialité et l’indépendance du BEI.

Ces organismes demandent au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de sanctionner les policiers concernés pour entrave. Ils réclament aussi de la ministre de la Sécurité publique une modification au règlement encadrant le BEI afin que de « véritables sanctions » puissent être appliquées contre les policiers fautifs.

Une des lettres obtenues par les organismes concerne l’enquête du BEI sur Nicholas Gibbs, abattu en juillet dernier par une balle tirée par un policier montréalais. Elle avait été rendue publique la semaine dernière. Dans cette missive, Me Madeleine Giauque signalait au SPVM que les policiers impliqués dans l’événement avaient déjà rencontré les témoins avant l’arrivée du BEI. Pourtant, la loi accorde la préséance au BEI dans de tels cas. Elle indiquait alors que le SPVM était le seul corps policer au Québec à agir de la sorte.

Joint par Le Devoir, le SPVM avait assuré avoir changé ses pratiques dès la réception de la lettre de Me Giauque. « Ce n’était pas fait de mauvaise foi. Le but était de s’assurer de ne pas perdre les témoins, le temps que le BEI arrive. Mais on a cessé cette pratique », avait indiqué André Durocher, porte-parole du SPVM mardi dernier.

D’autres détails suivront.