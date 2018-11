Le gouvernement Legault se dit «soucieux» du sort des employés

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, se dit « soucieux » du sort des employés qui perdront leur gagne-pain en raison de la fermeture des neuf magasins Rona au Québec.

Son cabinet a demandé à Loew’s de préciser le nombre d’employés qui seront mis à pied, ainsi que l’accompagnement qui leur sera offert.

En revanche, M. Fitzgibbon voit d’un bon oeil la consolidation des opérations de Lowe’s à son siège social de Boucherville, ce qui entraînera la fermeture de centres du quincaillier américain à Mississauga, en Ontario.

Le pas de recul effectué par Loew’s au Québec était « prévisible », mais n’en demeure pas moins « malheureux », soutient le Parti québécois. « Ça déstructure le tissu économique », a déploré Martin Ouellet, pointant les fournisseurs qui seront laissés en plan.

L’élu du Parti québécois demande au premier ministre « économique » et « nationaliste » comment il compte s’y prendre afin que les fleurons du Québec deviennent des « conquérants », plutôt que des « conquis ».

Dans cet esprit, la députée solidaire Ruba Ghazal demande la tenue d’une commission parlementaire notamment sur le rôle d’Investissement Québec et de la Caisse de dépôt dans l’acquisition de Rona par le quincaillier américain, une idée à laquelle la Coalition avenir Québec avait souscrit en 2016. « Est-ce que la CAQ est toujours d’accord avec une commission parlementaire ou ce n’était que des paroles en l’air ? Avec le changement de gouvernement, il y a une occasion à ne pas rater pour préciser le rôle d’Investissement Québec et de la Caisse de dépôt. Le premier ministre Legault peut prouver qu’il est réellement différent du Parti libéral et expliquer son plan pour protéger les travailleurs et fournisseurs locaux », a affirmé Mme Ghazal par voie de communiqué.

Silence radio au PLQ

Aucun élu libéral, y compris la porte-parole en matière d’économie, Dominique Anglade, n’est disponible aujourd’hui pour réagir à la fermeture annoncée des neuf magasins Rona au Québec, a indiqué l’attachée de presse de l’opposition officielle lundi midi.

À l’hiver 2016, la ministre Dominique Anglade avait approuvé la transaction faisant passer le fleuron québécois dans les mains de l’américaine Lowe’s. « Ce qui est important pour nous, au gouvernement du Québec, est de nous assurer que [le nombre d’]emplois ici sera maintenu, voire augmenté. Ce qui est important, c’est que les bannières Rona soient maintenues. Ce qui est important, c’est qu’on ait un siège social qui vienne s’installer ici. Ce sont les garanties que nous avons obtenues », avait-elle déclaré à la presse.

« [Les libéraux] sont gênés aujourd’hui », estime l’élu péquiste Martin Ouellet deux ans et demi après la conclusion d’une « mauvaise transaction » pour le Québec. La Caisse « n’avait pas joué son rôle » de blocage, comme elle aurait dû le faire. « Ça aurait dû être Rona, avec l’aide de la Caisse, qui acquiert Lowe’s », a-t-il poursuivi.