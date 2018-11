Martine Ouellet lance les activités du MQI

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le Mouvement Québec indépendant (MQI), lancé par Martine Ouellet en août dernier, a tenu son premier événement public jeudi soir, à Montréal. Cinq conférenciers, parmi lesquels de proches collaborateurs de Mme Ouellet, ont tour à tour pris la parole devant plusieurs dizaines de personnes pour parler d’indépendance. Les résultats aux dernières élections québécoises — « calamiteuses » et « la preuve d’une régression du mouvement indépendantiste », a lancé le politologue Denis Monière — ont marqué les interventions, qui ont souvent pris la forme d’une autopsie de la défaite historique du Parti québécois le 1er octobre. « Nous assistons à la fin d’un cycle », a renchéri l’essayiste et chroniqueur au Journal de Montréal Simon-Pierre Savard-Tremblay. De son côté, le vice-président du Bloc québécois , Gilbert Paquette, a été plus tranchant : « Le PQ n’est plus le vaisseau amiral de l’indépendance », a-t-il dit, ajoutant que Québec solidaire avait « mieux incarné l’idéal indépendantiste » lors des élections, surtout auprès des jeunes. Le MQI, qui se veut « transparlementaire » et « non partisan », vise la promotion de la souveraineté. Un magazine intitulé Oui, je le veux, initialement prévu pour octobre, doit paraître en ligne et en version papier au début de 2019, a fait savoir Martine Ouellet, refusant de dévoiler les noms des futurs collaborateurs.