Discussion «très cordiale» entre François Legault et le chef conservateur Andrew Scheer

Le chef du Parti conservateur du Canada ne donne sa bénédiction ni au plan en immigration du gouvernement caquiste ni à son projet de légiférer pour interdire le port de signes religieux aux employés en position de coercition de l'État québécois.



Andrew Scheer a exprimé, du bout des lèvres, ses réserves à l'égard du projet de loi visant à renforcer la laïcité de l'État québécois sur la table à dessin de l'équipe de François Legault. « Notre parti appuie la liberté d'expression, les libertés fondamentales. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on va embarquer au fédéral », a-t-il déclaré devant l'édifice Honoré-Mercier jeudi.



M. Scheer y avait rencontré le premier ministre québécois, François Legault, avec qui il a, selon ses dires, « eu une discussion très cordiale sur quelques enjeux ». « J'ai hâte de travailler avec lui comme premier ministre [du Canada] après 2019 », a-t-il lancé à la presse à moins d'un an des élections fédérales.



Durant leur rencontre d'environ une heure, M. Legault lui a notamment « expliqué » sa volonté d'abaisser le nombre d'immigrants admis annuellement au Québec de quelque 52 000 à 40 000 dès 2019. M. Scheer a refusé de dire ce qu'il en pensait.



« J'ai écouté ses explications. Comme je l'ai dit, nous travaillons maintenant sur notre plan en immigration [et] nos cibles », s'est contenté de déclarer le chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes.



Il a toutefois dit partager la préoccupation de M. Legault de mieux intégrer les nouveaux arrivants dans leur milieu d'accueil, notamment en s'assurant qu'ils maîtrisent l'une des deux langues officielles du Canada. « Je pense que c'est très important d'avoir un système qui se concentre sur l'intégration. Pour moi, l'idée d'apprendre l'une des deux langues, la langue française ici au Québec, la langue anglaise dans les autres provinces. Il y a l'idée que le gouvernement fédéral accueille les nouveaux arrivants mais ne fait pas le “follow up” pour s'assurer que les immigrants aient la capacité de prendre de l'expérience », a-t-il soutenu. « J'ai dit que [...] nous célébrons leur contribution à notre pays et [que] nous nous assurons que les services sont là pour qu'ils s'intègrent avec succès à la société canadienne. »



M. Scheer n'a pas voulu non plus se mouiller en ce qui concerne le projet de M. Legault de soumettre les immigrants, trois ans après leur arrivée au Québec, à un test des valeurs et à un test de français dont la réussite serait une condition à l'obtention d'un certificat de sélection du Québec. « Je respecte les champs de compétence de la province du Québec », a-t-il répété, balayant du revers de la main les « questions hypothétiques ».



L'aspirant premier ministre canadien a néanmoins dit être favorable à l'« idée de donner plus de pouvoirs au gouvernement du Québec pour gérer son aspect de l'immigration », ce qui permettrait au « gouvernement fédéral de se concentrer sur l'intégration des nouveaux arrivants au Canada ».

D'autres détails suivront.