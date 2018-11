Le PQ demande un budget de 1,7 million

Le Parti québécois espère mettre la main sur un budget de 1,7 million de dollars en obtenant le statut de groupe parlementaire. En marge de négociations mercredi, le whip péquiste, Harold Lebel, a dit baser son argumentaire sur l’entente qui a permis à six adéquistes de former un groupe parlementaire en 2009, avec un budget de 875 000 $ à la clé. « On est ouverts », a affirmé la whip libérale, Nicole Ménard. « Les discussions sont positives », a ajouté le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. Québec solidaire a refusé de commenter le dossier avant sa rencontre avec le gouvernement.