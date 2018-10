Crise identitaire au PLQ

La défection des électeurs francophones du Parti libéral du Québec a provoqué des sursauts nationalistes, de différentes intensités, parmi les 29 députés libéraux. Le chef intérimaire, Pierre Arcand, tâchait d’en trouver le point commun cette semaine.

Il a feint de l’avoir trouvé jeudi après-midi. « Le caucus dit : “Il faut servir les Québécois de toutes les régions du Québec. C’est ça qui est important” », a-t-il déclaré au terme d’une rencontre de deux jours du groupe parlementaire du PLQ à Lac-Beauport.

Un « caucus » formé d’élus de la région métropolitaine, à l’exception des anciens ministres André Fortin (Outaouais) et Sébastien Proulx (Québec). « Même si on a des députés principalement dans la région de Montréal, nous savons très bien qu’il faut reconquérir l’électorat francophone », a insisté M. Arcand. Une tâche qui s’annonce pour le moins difficile dans la mesure où moins d’un électeur francophone sur cinq a voté pour sa formation politique le 1er octobre dernier.

Pour y arriver, le PLQ doit-il nécessairement prôner un nationalisme québécois ? lui ont demandé des journalistes. « C’est une discussion qu’on va avoir », a répondu M. Arcand, tout en précisant que « le nationalisme, on peut l’exprimer de bien des façons ».

Le député de Pontiac, André Fortin, est persuadé que les membres du PLQ sauront « trouver la position juste » d’ici aux prochaines élections générales. Celle-ci sera-t-elle à coup sûr plus nationaliste ? « Pas nécessairement », a-t-il répondu. Le candidat pressenti à la chefferie a donné un aperçu cette semaine du nationalisme auquel il s’identifie. « Le nationalisme, pour moi, c’est juste de défendre vigoureusement les intérêts du Québec », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Comment pouvons-nous être plus nationalistes ? Je pense que ça veut juste dire : entendre les régions, être sur le terrain en région, parler aux gens des régions entre autres [et] défendre […] le point de vue du Québec dans plusieurs dossiers, le faire parfois avec force, parfois avec délicatesse, mais toujours représenter les intérêts du Québec d’abord et avant tout. »

Hélène David s’est affichée sans complexe comme une nationaliste. « J’appelle ça être nationaliste : c’est-à-dire être fier de notre langue, fier de notre culture ! » a-t-elle résumé dans une mêlée de presse. Le PLQ « peut l’être davantage en parlant encore plus de culture, de langue, en allant au-devant de tous les francophones, particulièrement en région », ce qui lui permettrait, selon la députée de Marguerite-Bourgeoys, de « reconnecter un peu plus avec la population du Québec » d’ici au scrutin de 2022.

Aux yeux de M. Arcand, « être nationaliste, c’est évidemment privilégier le Québec ». L’ex-ministre a souligné que le Plan Nord, dont il avait la responsabilité du printemps 2014 à l’automne 2017, constitue une expression « de nationalisme » québécois à l’instar d’Hydro-Québec et de la Caisse de dépôt et placement.

« Est-ce que le [programme] prendra une tangente nationaliste ou non ? Ce sont les militants qui trancheront », a indiqué le président du PLQ, Antoine Atallah, tout en appelant à manier avec prudence l’« étiquette » nationaliste. « Il faut faire attention aux étiquettes. C’est un terme qui est encore, malheureusement, connoté au Québec. Nous, on est fiers d’être Québécois, c’est notre façon d’être Canadiens. Est-ce qu’on peut appeler ça du nationalisme ? Chacun y trouvera sa réponse », a-t-il affirmé dans un entretien avec Le Devoir vendredi.

M. Atallah amorcera ce week-end une tournée du Québec afin d’« écouter » ce que les candidats élus et défaits mais aussi les militants « ont à [lui] dire » sur la plateforme électorale du parti et l’organisation de la campagne « pour en tirer des leçons ».

« Attendre », « voir » et « réagir »

M. Arcand a éludé cette semaine les questions sur la conception du nationalisme du PLQ, mais a esquivé celles sur la conception de la laïcité de l’État québécois du PLQ — les élus s’étant avérés incapables d’adopter une position commune notamment sur le port de signes religieux par des employés de l’État en position de coercition. « Il est clair que nous croyons à une laïcité. Maintenant, vous savez que sur cette question-là, il y a des gens qui ont une laïcité plutôt étroite, d’autres qui ont une laïcité plus flexible », a souligné le chef de l’opposition officielle. Le caucus libéral n’affichera pas ses couleurs avant que le gouvernement caquiste dépose un projet de loi. « Ce n’est pas parce qu’on peut apporter parfois des évolutions, des améliorations […] qu’on va soustraire nécessairement d’autres valeurs », a-t-il fait valoir trois semaines après la démission de Philippe Couillard.

Au moment de l’annonce de son départ de la vie politique, l’ex-chef libéral avait lancé un appel aux militants : « Ne jamais marchander [les valeurs du PLQ] pour quelques votes. »