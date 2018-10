Barrette prend ses distances de l’entente avec les médecins spécialistes

L’ancien gouvernement libéral a donné un « avantage » aux médecins spécialistes en se pliant à leur demande de comparer leur rémunération avec celle de leurs confrères et leurs consoeurs, non seulement de l’Ontario, mais de toutes les provinces du Canada, a indiqué Gaétan Barrette jeudi.

« Mon intention initiale n’était pas celle-là », a souligné l’ex-ministre de la Santé à son arrivée dans un hôtel de Lac-Beauport où sont rassemblés les 29 élus libéraux.

Animé par un « souci d’objectivité et de transparence », M. Barrette avait « dessiné » les contours d’une analyse comparative entre la rémunération des médecins spécialistes québécois et ontariens. « Ce que j’ai fait allait clore tout débat qui provient des fédérations médicales. Les fédérations médicales n’avaient plus, pour les 20 prochaines années, à dire [quoi que ce soit] et ça, c’est extraordinaire », a-t-il dit.

Mais, en décembre 2017, le ministre libéral avait été écarté des négociations avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), et ce, au profit de l’ex-secrétaire général du gouvernement, Roberto Iglesias.

Les parties avaient par la suite convenu de confier à l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) le mandat de faire une étude comparative entre la rémunération des médecins spécialistes du Québec et ceux du reste du Canada.

« La FMSQ a toujours voulu ne pas prendre seulement l’Ontario comme base de comparaison. Elle voulait inclure des provinces où les frais sont plus élevés ; c’était à son avantage. Elle voulait inclure la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan parce que les frais sont plus élevés là-bas. Mais, le poids de ces provinces n’est pas si important », a fait remarquer M. Barrette.

Le député de La Pinière a pris soin de « répéter pour que ce soit bien clair [que] cette entente-là a été négociée par Roberto Iglesias et, [qu’]en bout de ligne, on a rajouté le Canada ».

Mercredi, le premier ministre François Legault disait attendre les conclusions d’une analyse comparative du traitement des médecins spécialistes québécois et ontariens pour négocier une nouvelle entente de rémunération avec les médecins spécialistes. En campagne électorale, il avait promis de récupérer la somme qui leur avait été versée en trop, soit, selon lui, un milliard de dollars.

« On ne peut pas commencer les négociations tant qu’on n’a pas l’étude comparative », a-t-il affirmé, déplorant que le gouvernement de Philippe Couillard n’ait pas donné le feu vert à l’ICIS d’aller de l’avant avant le scrutin du 1er octobre.

Un « faux départ » de la CAQ

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, s’inquiétait des contrecoups de la décision du chef de gouvernement de geler le salaire des médecins spécialistes, d’ici à la conclusion d’un nouvel accord. « C’est très beau de dire : “Écoutez, il y a un gel.” Mais, la réalité, on le sait aujourd’hui de façon très claire, c’est qu’il n’y a pas d’augmentation de salaire pour les médecins d’ici 2023. Ce qu’il y a comme augmentation, c’est l’ajout de services », a-t-il fait valoir jeudi avant-midi.

« Est-ce que [ça veut dire que] quelqu’un qui a besoin d’un anesthésiste à La Pocatière [...] ne sera pas desservi par le gouvernement ? » a-t-il par la suite demandé à la presse.

M. Arcand a déploré l’« improvisation » du gouvernement Legault dans ce dossier et d’autres, comme l’interdiction du tchador dans la fonction publique et l’exploitation pétrolière et gazière sur l’île d’Anticosti.

« Actuellement, vous avez un ministre qui fait une annonce le matin et vous avez le premier ministre qui change d’idée l’après-midi. Alors, ça n’a pas de bon sens », a-t-il lancé.