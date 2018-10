Cannabis: Carmant veut hausser l’âge légal « d’ici 180 jours »

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Le ministre Lionel Carmant a dit mercredi qu’il souhaitait resserrer l’accès au cannabis , notamment en haussant de 18 à 21 ans l’âge de consommation de la drogue douce, dans les 100 premiers jours du gouvernement Legault. Dans les 180 premiers jours… s’est-il repris plus tard. L’élu, qui s’est vu confier le dossier du cannabis, a dit vouloir « éviter la banalisation et prévenir les effets délétères à long terme » de la consommation de cannabis. « Ce qui nous inquiète, ce sont les complications psychiatriques pour les jeunes », a expliqué le neurologue. Le nouveau ministre n’appréhende pas un afflux d’individus âgés de 18,19 et 20 ans, qui auraient fait l’essai et pris goût au pot en toute légalité depuis le 17 octobre dernier, vers le marché noir lors de l’entrée en vigueur de la loi plus restrictive de la CAQ. Le gouvernement Legault misera sur la prévention, mais aussi sur la répression, pour dissuader les « jeunes » de consommer de la marijuana, M. Carmant évoquant des « amendes ».