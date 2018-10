Québec solidaire dévoile son cabinet fantôme

Québec solidaire a annoncé mardi que sa cheffe parlementaire, Manon Massé devient critique des affaires autochtones, des changements climatiques et de la réforme du mode de scrutin. Le leader parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois devient quant à lui porte-parole sur les enjeux d’éthique et d’éducation supérieure.

QS a confié à Vincent Marissal les questions liées aux finances et au revenu. Le parti a aussi désigné Sol Zanetti porte-parole sur les questions de santé, de souveraineté et de relations intergouvernementales canadiennes.

Catherine Dorion devient quant à elle responsable en matière de culture nationale, d’affaires internationales et de solidarité intergénérationnelle. Ruba Ghazal s’occupe des dossiers liés à l’environnement, l’économie et les transports.

Le député de Laurier-Dorion Andrés Fontecilla s’exprimera surtout sur les enjeux d’immigration, d’interculturalisme et de logement. L’élue abitibienne Émilise Lessard-Therrien obtient quant à elle les dossiers de l’agriculture, des ressources naturelles et des affaires municipales. Sa collègue de Sherbrooke, Christine Labrie, devient porte-parole en éducation, famille et condition féminine.