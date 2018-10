Les partis d’opposition dévoilent leurs cabinets fantômes

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, a dévoilé lundi matin son cabinet fantôme, au sein duquel la recrue Marwah Rizqy obtient le poste de critique en éducation.

L’élue de Saint-Laurent, qui ne cache pas ses aspirations à briguer la chefferie de son parti et qui s’est auparavant dite favorable à la gratuité scolaire, fera ses premières armes en politique en se mesurant au nouveau ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

La députée de Marguerite-Bourgeoys, Hélène David, hérite quant à elle du délicat dossier de la laïcité, en plus de devenir critique de l’opposition officielle en matière de services sociaux et de condition féminine.

Surprise à la santé : le ministre sortant des Transports, André Fortin, en devient le critique dans l’opposition officielle. L’élu de Pontiac est aussi celui que Pierre Arcand a désigné pour défendre la « vitalité des régions » dans le Salon bleu.

La députée montréalaise de Crémazie, Marie Montpetit, obtient les dossiers de l’environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de l’agriculture. La diplômée en sciences de l’environnement était auparavant ministre de la Culture.

Gaétan Barrette critique aux transports

Gaétan Barrette devient quant à lui critique de l’opposition officielle dans les dossiers relevant du Conseil du trésor ou du ministère des Transports. L’ex-premier ministre Philippe Couillard lui avait promis le poste de président du Conseil du trésor en campagne électorale, advenant une victoire libérale.

Le dossier des transports promet de le garder occupé : il pourra notamment s’exprimer au sujet du troisième lien routier devant connecter les villes de Québec et de Lévis ou insister sur le sort qui sera réservé à la ligne rose de la mairesse Valérie Plante, sous un gouvernement ne comptant que deux élus sur l’île de Montréal.

La ministre sortante de l’Environnement, Isabelle Melançon, hérite des dossiers liés à la culture, les communications et la protection de la langue française. Elle a été directrice de cabinet de la ministre de la Culture auparavant.

Christine St-Pierre et Marc Tanguay obtiennent les dossiers de la sécurité publique et de la justice et de l’accès à l’information, respectivement.

David Birnbaum devient le critique libéral sur les affaires autochtones, tandis que Gregory Kelley s’occupe des questions liées aux relations avec les Québécois d’expression anglaise.

Sans surprise, Carlos Leitão obtient le dossier des finances ; Dominique Anglade obtient celui de l’économie ; Francine Charbonneau se voit confier les questions liées aux aînés et aux proches aidants et Enrico Ciccone, les enjeux liés aux sports aux loisirs et aux saines habitudes de vie.

Comme cela a été annoncé auparavant, Sébastien Proulx occupe les fonctions de leader parlementaire, tandis que Filomena Rotiroti et Nicole Ménard demeurent présidente du caucus et whip.

Même exercice au PQ

Le Parti québécois s’est livré au même exercice que le PLQ plus tard dans la journée de lundi. Le chef intérimaire du parti, Pascal Bérubé, se réserve le dossier de la laïcité. L’ex-vice-chef Véronique Hivon devient quant à elle critique péquiste en matière d’éducation, de famille, de justice, d’accès à l’information et de soins de fin de vie, en plus de s’occuper du dossier des relations Québec-Canada.

Le PQ a confié à l’élu de Jonquière, Sylvain Gaudreault, les dossiers de la santé et de l’environnement.

La députée Catherine Fournier sera critique en économie, en immigration et en transports, en plus de commenter les dossiers de la réforme des institutions démocratiques, de la condition féminine et des transports.

Martin Ouellet devient leader parlementaire et porte-parole sur les questions liées aux finances, au Conseil du trésor et aux régions. Harold LeBel occupe les fonctions de whip et président du caucus. Il devient aussi critique en culture, notamment. Sylvain Roy s’occupe des dossiers de l’enseignement supérieur, des affaires municipales et de l’agriculture, entre autres. Lorraine Richard obtient le dossier de la sécurité publique, tandis que les recrues Joël Arseneau et Méganne Perry-Melançon seront critiques en matière de relations internationales et de francophonie et de tourisme et sport, respectivement.