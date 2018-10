La recette du chef

Personne n’a dû être surpris de voir François Legault placer son Conseil des ministres à l’enseigne de l’économie. Jean Charest avait raison de dire que le PLQ s’était fait voler sa marque de commerce par la CAQ.

Le nouveau premier ministre y a cependant ajouté autre chose. Contrairement à Philippe Couillard, qui avait donné d’entrée de jeu l’impression de diriger un gouvernement idéologique obsédé par le retour à l’équilibre budgétaire, peu importe le prix, M. Legault semble avoir trouvé la bonne recette en réunissant une équipe dont le pragmatisme n’exclura pas l’empathie.

Le recrutement de Marguerite Blais, dont la sollicitude pour les aînés était devenue presque légendaire, avait déjà envoyé un message en ce sens. S’il voulait illustrer la rupture avec le règne de Gaétan Barrette, M. Legault pouvait difficilement trouver mieux que le tandem formé par Danielle McCann et Lionel Carmant à la Santé.

Soit, l’abondance rend plus facile de diversifier les priorités et de cultiver ce que M. Legault a appelé « un esprit de proximité, d’humanité et d’ouverture ». Alors qu’il était devenu une tradition de dénoncer l’état déplorable dans lequel le gouvernement précédent avait laissé les finances publiques, il a d’ailleurs reconnu que les libéraux avaient « laissé la maison en ordre ».

Le gouvernement Lévesque de 1976 a démontré que l’expérience n’était pas essentielle à la réussite, mais M. Legault n’en a pas moins confié le dossier le plus délicat dans l’immédiat à celui de ses députés qui a le mieux démontré son sens politique au cours de la dernière législature : Simon Jolin-Barrette.

Le nouveau ministre de l’Immigration devra cependant faire mentir ceux qui voient en lui un homme dont l’intelligence n’a d’égal que la rigidité. Le « mandat clair sur la laïcité » que le premier ministre estime avoir reçu le 1er octobre est surtout celui de trouver un compromis qui durera, comme celui qui est jadis intervenu sur la langue. Le débat sur la laïcité offre le plus bel exemple de ce qu’il a déclaré : « Pour changer ce qui ne fonctionne pas, il ne suffit pas de décréter, il faut chercher l’adhésion du plus grand nombre de personnes. »

On s’est étonné que le dossier ne soit pas confié à la ministre de la Justice, Sonia LeBel. L’ancienne procureure de la commission Charbonneau a cependant démontré dans le passé qu’elle pouvait aussi être cassante et elle en aura déjà plein les bras avec cet autre engagement que M. Legault a promis encore une fois de tenir, soit la réforme du mode de scrutin.

Pendant des années, la députée de Montarville, Nathalie Roy, a talonné le gouvernement Couillard sur la question des signes religieux. Souhaitons qu’elle demeure aussi ardente dans la défense de l’identité québécoise, maintenant qu’elle est responsable de l’application de la loi 101.

Quel message M. Legault a-t-il voulu envoyer en clôturant son allocution par la célèbre citation de René Lévesque « Quelque chose comme un grand peuple… » ? Un cri d’amour ? Un clin d’oeil aux souverainistes ? Une simple façon d’enterrer l’antinationalisme de Philippe Couillard ? Cette ambiguïté semblait tirée du livre de recettes de Robert Bourassa.