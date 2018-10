François Legault dévoile son premier conseil des ministres

Le 32e premier ministre du Québec, François Legault, a dévoilé jeudi après-midi l’identité des 26 membres ― 13 hommes et 13 femmes ― de son premier gouvernement qui aura comme « marque de commerce » à la fois « la proximité, l’humanité et l’ouverture ».

Il s’est engagé à « gouverner en essayant d’obtenir l’adhésion du plus grand nombre de Québécois, mais sans reculer devant les groupes de pression ou à la première secousse venue ».

Dans cet esprit, l’homme politique de 61 ans a demandé à deux trentenaires, Geneviève Guilbault et Simon Jolin-Barrette, d’occuper le devant de la scène politique québécoise avec lui.

Le premier ministre a désigné Mme Guilbault vice-première ministre ainsi que ministre de la Sécurité publique — ce qui en a étonné plus d’un.

Il a nommé M. Jolin-Barrette au poste-clé de leader parlementaire du gouvernement. En plus de coordonner les travaux de l’Assemblée nationale, le député de Borduas assumera les responsabilités de ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. M. Jolin-Barrette sera notamment chargé d’abaisser de 52 000 à 40 000 le nombre d’immigrants admis par année au Québec, et ce, d’ici à ce que les programmes d’intégration et de francisation des nouveaux arrivants soient renforcés. Il veillera aussi à rédiger le projet de loi sur la laïcité de l’État promis par la Coalition avenir Québec en campagne électorale.

M. Legault a donné les rênes du ministère de la Justice à Sonia Lebel. L’ex-procureure en chef de la Commission Charbonneau sera également ministre responsable de la Condition féminine et des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

C’est l’ex-chef d’entreprise MarieChantal Chassé qui dirigera le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le premier ministre François Legault a exprimé jeudi après-midi sa « sincère préoccupation » quant aux changements climatiques, promettant de lutter contre les gaz à effet de serre (GES) « de façon pragmatique en obtenant des résultats ».

L’ancienne journaliste Nathalie Roy chapeautera pour sa part le ministère de la Culture et des Communications. Elle aura aussi comme responsabilité l’application de la Charte de la langue française.

De quelles régions proviennent les ministres? Montérégie : 38,46 % du conseil (10 ministres)

: 38,46 % du conseil (10 ministres) Laurentides : 15,38 % (4 ministres)

: 15,38 % (4 ministres) Capitale nationale : 11,53 % (3 ministres)

: 11,53 % (3 ministres) Mauricie : 7,69 % (2 ministres)

: 7,69 % (2 ministres) Lanaudière : 7,69 % (2 ministres)

: 7,69 % (2 ministres) Montréal : 3,84 % (1 ministre)

: 3,84 % (1 ministre) Outaouais : 3,84 % (1 ministre)

: 3,84 % (1 ministre) Saguenay–Lac-Saint-Jean : 3,84 % (1 ministre)

: 3,84 % (1 ministre) Abitibi-Témiscamingue : 3,84 % (1 ministre)

: 3,84 % (1 ministre) Chaudière-Appalaches : 3,84 % (1 ministre)

Trois priorités

Fébrile, le premier ministre a rappelé jeudi les « trois grandes priorités » de sa formation politique c’est-à-dire l’éducation, la santé et l’économie.

Il a confié les commandes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, à Jean-François Roberge et celles du ministère de la Santé et des Services sociaux, à Danielle McCann. Le neurologue pédiatrique Lionel Carmant (ministre délégué aux Services sociaux) les épaulera afin de dépister, de façon précoce, les enfants à risque de présenter des difficultés d’apprentissage.

Sans surprise, l’ex-ministre libérale Marguerite Blais sera responsable des Aînés et des Proches Aidants, a décidé M. Legault sans hésitation.

Trio d’hommes à l’économie

Les « ex » de la Banque Nationale, Éric Girard, et Pierre Fitzgibbon obtiendront respectivement les Finances et l’Économie et l’Innovation. L’ancien vice-président de la Caisse de dépôt et placement Christian Dubé accède pour sa part à la présidence du Conseil du trésor. Le député de La Peltrie, Éric Caire, le secondera afin de faire le ménage du « bordel informatique ». Avec les autres ministres ils forment une « équipe économique de rêve » a fait valoir M. Legault au terme de la cérémonie de prestations de serment des ministres.

Enfin, M. Legault se chargera des dossiers jeunesse ainsi que des relations avec les Québécois d’expression anglaise.

Aujourd'hui, nous ne formons pas le gouvernement de la CAQ. Aujourd'hui, nous formons le gouvernement des Québécois. De tous les Québécois. Peu importe leur allégeance politique, nous allons travailler pour tous les Québécois.

« Merci d’avoir accepté ces grandes responsabilités », a lancé le nouveau chef du gouvernement aux 26 personnes qui se tiendront, avec lui, derrière les commandes de l’État québécois. Hormis Marguerite Blais et lui, aucune autre personne n’a assumé des responsabilités ministérielles. « Je ne vois pas ça comme un désavantage au contraire », a soutenu M. Legault.

32e premier ministre du Québec

Le chef de la Coalition avenir Québec a été élevé 32e premier ministre québécois plus de 15 jours après avoir après avoir remporté une victoire électorale décisive.

Il a sollicité — et obtenu — jeudi avant-midi la permission du lieutenant-gouverneur Michel J. Doyon de former un gouvernement. « C’est un exercice difficile », a souligné M. Legault à sa sortie du cabinet du lieutenant-gouverneur, rappelant la forte présence de personnes de grands talents au sein des 74 élus caquistes. « J’espère que les Québécois vont être fiers de leur gouvernement », a-t-il ajouté, tout en marchant d’un bon pas vers l’Hôtel du Parlement.

D’autres détails suivront.

Surprise aux Affaires municipales Malgré la présence de nombreux anciens élus municipaux parmi les députés de la Coalition avenir Québec (CAQ), le premier ministre François Legault, a confié le ministère des Affaires municipales à Andrée Laforest, une ex-enseignante, propriétaire de services de garde à Saguenay.



Avant d’être élue députée de Chicoutimi, Mme Laforest était propriétaire directrice et propriétaire de l’Académie, de la garderie et de la prématernelle des Mini-Amours.



L’équipe caquiste compte par ailleurs plusieurs anciens élus municipaux, dont l’ancien président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Mario Laframboise, qui agissait comme porte-parole en affaires municipales quand la CAQ était dans l’opposition. Ce dernier ne fera pas partie du conseil des ministres, mais a été nommé jeudi président du caucus du gouvernement.



Or la majorité des anciens élus municipaux sous la bannière de la CAQ le 1er octobre sont des hommes.



C’est le cas de Luc Provençal (Beauce-Nord, maire de Beauceville), de l’ancien bras droit de Régis Labeaume à la Ville de Québec, Jonatan Julien (élu dans Charlesbourg), de François Tremblay (Dubuc), de Louis-Charles Thouin (Rousseau) et de Robert Bussière (Gatineau).



Trois femmes issues du monde municipal font partie de la députation caquiste soit l’ancienne mairesse de Contrecoeur, Suzanne Dansereau (Verchères), et l’ex-mairesse de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, qui a été nommée ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la métropole, et enfin l'ancienne mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Marie-Ève Proulx, qui a été nommée ministre déléguée au Développement régional et ministre responsable de trois régions (Chaudière-Appalalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine). Isabelle Porter

Un conseil des ministres de taille moyenne Le premier ministre caquiste François Legault sera entouré de 26 ministres au deuxième étage de l’édifice Honoré-Mercier. C’est quatre de moins que son prédécesseur libéral Philippe Couillard, dont le cabinet comptait 30 ministres depuis le remaniement d’octobre 2017. Le plus gros cabinet de l’histoire du Québec a été formé sous Bernard Landry, en janvier 2002. À la suite d’un remaniement, le nombre de limousines ministérielles avait atteint un sommet à 36, incluant celle du premier ministre péquiste. À l’inverse, on ne dénombrait que six ministres aux côtés des premiers ministres Alfred Mousseau (1882), John Jones Ross (1884) et Louis-Olivier Taillon (1887). Dave Noël