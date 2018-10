Pauline Marois dit avoir foi en l’avenir du PQ

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Sorel-Tracy — Le Parti québécois a subi sa pire défaite électorale depuis plus de 40 ans, le 1er octobre. Une débâcle qui attriste l’ex-chef et première femme élue première ministre du Québec, Pauline Marois. Rencontrée en marge des funérailles de l’ex-ministre Élaine Zakaïb, samedi après-midi, à Sorel-Tracy, Mme Marois a confié à La Presse canadienne avoir trouvé « très difficile et un peu triste » ce qui est arrivé à sa formation politique. Le PQ comptera dix sièges à l’Assemblée nationale. Malgré tout, l’ex-première ministre « garde foi en l’avenir » de son parti. Interrogée sur un éventuel rôle qu’elle pourrait jouer dans la reconstruction du PQ ou sur ses intentions de s’impliquer dans la relance, Pauline Marois a répondu simplement : « Je ne crois pas le faire. » Le Parti québécois a perdu son chef, Jean-François Lisée , le soir même de l’élection générale.