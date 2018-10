Les libéraux se réunissent pour choisir un chef intérimaire

Les élus libéraux sont réunis vendredi matin pour choisir celui ou celle qui deviendra leur chef intérimaire, d’ici à ce qu’une course à la direction permette d’élire le successeur de Philippe Couillard.

Déjà, deux noms sortent du lot : celui de la ministre sortante des Relations internationales, Christine St-Pierre, et celui du président sortant du Conseil du Trésor, Pierre Arcand.

Pour mieux comprendre Au lendemain des élections, les libéraux constatent les dégâts

« Si j’ai à faire un choix en fin de course, si les gens souhaitent que ce soit un de mes collègues, je peux vous dire tout de suite que mon choix va aller vers M. Arcand », a confirmé Gaétan Barrette. Il a lui-même testé ses appuis au sein du caucus parce que des gens l’ont interpellé, a-t-il affirmé. « Si les gens le souhaitent, je n’ai pas de problème avec ça. Je ne cours pas pour la position », a-t-il néanmoins précisé.

Pierre Arcand a quant à lui mis en avant son « expérience parlementaire ». « Je suis également quelqu’un qui, au sein du caucus, a passablement rassemblé les gens au fil des années. Deuxièmement, mes convictions libérales sont extrêmement profondes », a affirmé le député désigné de Mont-Royal–Outremont avant le début de la rencontre du groupe parlementaire libéral. « Il faut se présenter comme on est », a-t-il insisté.

Jeudi, les élues Marwah Rizqy et Lise Thériault ont donné leur appui explicite à Mme St-Pierre. « [Jeudi], je vous ai dit que j’étais en faveur de la candidature de Christine St-Pierre, mais nous sommes un caucus discipliné et on aura des discussions », a déclaré Mme Thériault vendredi matin.

Guy Ouellette absent

Autre « débat » au programme des élus libéraux : le maintien du député de Chomedey, Guy Ouellette, au sein du caucus du PLQ.

« Évidemment que les gens sont mal à l’aise, c’est sûr, c’est sûr », a reconnu Pierre Arcand, en mentionnant du même souffle qu’une « décision » sera prise sur l’avenir de M. Ouellette durant la journée.

Christine St-Pierre a quant à elle dit avoir communiqué avec Guy Ouellette pour l’inviter à « s’expliquer au caucus ». « Audi alteram partem. Je veux entendre sa version des faits », a-t-elle affirmé dans une mêlée de presse dans le hall de l’hôtel du Parlement.

La députée de l’Acadie s’expliquait mal son absence vendredi avant-midi. « Je ne sais pas pourquoi il n’est pas là. Il a peut-être autre chose, mais on va devoir l’entendre », a-t-elle lancé.

Guy Ouellette, élu lundi soir dans Chomedey à Laval, était aussi absent d’une rencontre des candidats libéraux jeudi.