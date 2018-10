Philippe Couillard met fin à sa carrière politique après la pire défaite du Parti libéral du Québec. Il a confirmé, jeudi matin, sa démission des postes de chef du PLQ et de député de Roberval.



« Avec un bilan plus qu'enviable et le résultat de l'élection du 1er octobre, après avoir mis toute mon énergie au service du Québec, demeurer en politique, à quelque titre que ce soit, est au-delà de ce que je me sens humainement capable de faire », a-t-il déclaré dans le hall de l'Hôtel du Parlement, jeudi. « Je demande aux Québécoises et aux Québécois de le comprendre et de me laisser prendre congé en paix », a-t-il ajouté.



Philippe Couillard demeure premier ministre jusqu’à l’assermentation de son successeur, le chef de la Coalition avenir Québec François Legault une dizaine de jours.



« Le caucus des députés choisira sous peu un chef intérimaire », a-t-il expliqué devant quelques dizaines d’employés politiques. Gaétan Barrette, Pierre Arcand, Christine St-Pierre et Marc Tanguay sont sur les rangs pour assurer l’intérim. Ils brillaient par leur absence dans l'enceinte du Parlement, à l'instar des principaux membres de son équipe gouvernementale.



Devant les médias, Philippe Couillard a demandé aux militants du PLQ, qu'il dirigeait depuis 2013, de « rester fidèle [aux] valeurs [du parti] et surtout de ne jamais les marchander pour quelques votes ». « Tenter d'imiter nos adversaires ne nous conduira pas à la victoire. La force de nos convictions, oui. Ayons confiance en nous. Ne craignons surtout pas l'autre ou l'avenir. Écoutons notre belle jeunesse qui nous dit de rester confiants et ouverts », a-t-il déclaré.



Le premier ministre sortant a aussi appelé les membres de la 42e législature à élever un rempart afin de protéger les droits fondamentaux des minorités contre tout assaut du gouvernement caquiste. « Notre Assemblée nationale, comme tous les Parlements, se doit de protéger leurs droits plutôt que de les restreindre si elle veut conserver sa légitimité. En fait, c'est un de ses devoirs principaux. La majorité n'a pas tous les droits. Et ceux qu'elle exerce doivent être compensés par la protection de ceux des minorités. C'est un principe démocratique fondamental », a-t-il soutenu, les yeux embués. Il a invité la population, y compris les personnes élues à l'Assemblée nationale lundi, à « méditer » sur son passage du Dérèglement du Monde de Amin Maalouf: « Pour toute société, et pour l'humanité dans son ensemble, le sort des minorités n'est pas un dossier comme les autres; il est, avec le sort des femmes, l'un des révélateurs les plus sûrs de l'avancement moral, ou de la régression. »

Je salue la contribution importante du premier ministre sortant, Philippe Couillard, à la vie publique québécoise.

La politique est exigeante et demande du courage, ce qui force le respect.

Je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite. — François Legault (@francoislegault) 4 octobre 2018

Je tiens à remercier M. Couillard pour sa contribution au service public. Nous n’avons pas souvent été d’accord, mais je dois souligner son grand respect pour l’institution parlementaire. https://t.co/2b1juTTpw0 #Polqc #Assnat — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) 4 octobre 2018

Mes deux parents sont décédés dans le dernier mandat. À chaque fois, le premier ministre @PhCouillard a tenu à me contacter par téléphone pour m’offrir un message de réconfort. Cela m’a beaucoup touché. Au-delà des divergences, merci pour votre service public. #Assnat #PolQc — Député Pascal Bérubé (@PascalBerube) 4 octobre 2018

Dure défaite

Le PLQ a encaissé lundi soir la pire défaite de son histoire en obtenant 24,8% des voix, du jamais vu depuis 1867. Les libéraux ont faire élire 32 députés sur 125, obtenant leur plus faible proportion de sièges depuis 1976. « Le résultat [était] sans équivoque », a convenu M. Couillard, jeudi avant d'« entreprendre une nouvelle phase de [sa] vie » avec son épouse Suzanne Pilote. « Difficile de dire aujourd'hui où elle nous mènera. Vers de nouveaux défis passionnants, j'espère. Certainement vers plus de quiétude, de sérénité, des contacts plus réguliers avec ma mère, nous enfants et nos petits-enfants. »

Un premier départ dans la controverse

Philippe Couillard a été élu une première fois en avril 2003. Il a obtenu le poste de ministre de la Santé, qu’il a conservé jusqu’en 2008. Il a démissionné cette année-là en disant estimer que « sa contribution [au Québec] est faite ». Son premier départ de la vie politique s’était fait dans la controverse. Il avait rapidement été embauché par une firme actionnaire de cliniques de santé privées, en vertu d’une entente qu’il avait négociée pendant qu’il était encore en poste en tant que ministre. Philippe Couillard est revenu dans l’arène politique en 2012, lors de la course à la chefferie du PLQ. À l’époque, il avait admis avoir hésité à se lancer, disant qu’il était « heureux, tranquille » et qu’il « gagnait bien [sa] vie ». Il a finalement gagné la course l’année suivante avec 58,5 % des appuis. Lors de l’élection de 2014, il est devenu le premier chef de parti politique, depuis Robert Bourassa en 1970, à réussir à se faire élire premier ministre à sa première tentative.