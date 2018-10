Silence chez les nouveaux élus de la CAQ

Les nouveaux élus de la Coalition avenir Québec ont esquivé les questions des journalistes à leur arrivée dans un hôtel de Boucherville, où le parti politique de François Legault tient son premier caucus depuis la victoire électorale.

Les candidats élus et battus de la #CAQ esquivent les questions des journalistes à leur entrée au caucus spécial. Le premier depuis les élections générales. #POLQC pic.twitter.com/TN1aUU7Va4 — Marco Bélair-Cirino (@MBelairCirino) 3 octobre 2018

En effet, la CAQ réunit pour la première fois, ce mercredi, les 74 députés élus sous sa bannière le 1er octobre.

L’un après l’autre, les nouveaux élus ont refusé de parler aux journalistes qui voulaient notamment connaître leurs attentes en vue de cette réunion. « On me demande d’entrer le plus rapidement possible », a lancé le nouveau député de Dubuc, François Tremblay, avant de se précipiter dans la salle de réunion.

Après qu’une bonne vingtaine de ses collègues s’en soient tenus au silence, le député de La Peltrie, Éric Caire, a finalement répondu à quelques notamment sur le défi de communication que pouvait représenter l’arrivée au pouvoir.

« Il y a toujours un défi de communication quand vous avez un nouveau groupe parlementaire. Je l’ai vécu avec l’ADQ. On l’a vécu avec la CAQ à nos débuts », a-t-il dit. « C’est tout le temps vrai. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »

À un journaliste qui lui demandait si les élus avaient reçu pour directive de contourner les médias, il a rétorqué qu’il « n’avait pas entendu parler de mot d’ordre ».

Au moment d’écrire ces lignes, seul le nouvel élu de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a accepté de parler. « Je vous parle », a d’abord lancé l’ancien attaché de presse du parti. « On va maintenir l’ensemble de nos engagements et on va les faire dans l’ordre. [...] Je pense qu’on a une équipe extrêmement compétente. »

Legault veut plus de 74 circonscriptions

Par ailleurs, aucun des députés n’a voulu se prononcer sur la composition du futur conseil des ministres, qu’il s’agisse de Simon Jolin-Barette, Éric Caire ou François Bonnardel. Ce dernier a souligné à gros traits qu’il s’agisse d’une prérogative du premier ministre.

Selon le député réélu de La Peltrie, Éric Caire, les députés de la première heure de la CAQ n’ont pas nécessairement de laissez-passer pour le conseil des ministres. « La compétence devrait primer l’ancienneté », a-t-il réitéré.

La réunion s’est ensuite tenue à huis clos, à l’exception d’un bref message d’accueil auquel les médias ont pu assister.

« Legault ! Legault ! Legault ! » ont scandé les députés à l’arrivée de leur chef.

« On est habitués d’être une vingtaine. Là, on est 74 ! » s’est-il d’abord réjoui.

François Legault a ensuite salué les victoires « surprises » de son parti dont celle de MarieChantal Chassé dans Chauteauguay, celle qui a « chassé Pierre Moreau », ou encore le nouvel élu d’Ungava, Denis Lamothe.

En parlant des médias, il a ajouté : « Les gens sont plus présents qu’avant, on dirait… »

S’adressant aux candidats défaits, il a souligné que « même René Lévesque » avait déjà perdu. Il les a invités d’emblée à rester actifs au sein du parti.

« On a besoin de vous autres, on a besoin de votre énergie, on a besoin de vos idées », a-t-il lancé avant d’ajouter qu’il ne voulait pas se contenter de 74 circonscriptions à l’avenir. « 74 comtés, c’est un début, il en reste d’autres ! […] On est en train de bâtir un gros parti. On est encore jeunes. »

Enfin, à tous les députés — incluant ceux qui ne seraient pas appelés à faire partie du conseil des ministres —, il a en outre demandé d’« être partie prenante pour changer le Québec ».