La CAQ formera un gouvernement majoritaire

Une vague de changement a déferlé sur le Québec. La Coalition avenir Québec (CAQ) a remporté un mandat majoritaire sans équivoque, lundi, en balayant littéralement le Parti libéral et le Parti québécois, qui se sont effondrés avec les pires résultats de leur histoire.

Autre signe de la soif de changement des électeurs, le jeune parti Québec solidaire a plus que doublé ses appuis et réussi une percée hors de Montréal. Au moment où ces lignes étaient écrites, pas moins de dix députés ont été élus ou étaient en voie de l’être, y compris à Québec et à Sherbrooke. L’ancien journaliste Vincent Marissal a fait mordre la poussière au chef péquiste, Jean-François Lisée, dans Rosemont.

Pour la première fois en un demi-siècle, le gouvernement du Québec n’est issu ni du Parti libéral ni du Parti québécois. Les deux partis qui se partageaient le pouvoir depuis 1970 se sont effondrés.

Le jeune parti de François Legault, fondé il y a sept ans, a pris le pouvoir à son troisième rendez-vous aux urnes au terme d’un scrutin qui annonce de profonds bouleversements politiques. La CAQ a fait des gains partout au Québec aux dépens des péquistes et des libéraux, parvenant même à mettre la main sur une circonscription de l’île de Montréal — la caquiste Chantal Rouleau a remporté le bastion bleu de Pointe-aux-Trembles contre le candidat vedette Jean-Martin Aussant.

L'analyse de Michel David

L’annonce de l’élection d’un gouvernement majoritaire de la CAQ, à 20 h 31 par TVA, a surpris les militants rassemblés dans le Centre des congrès de Québec, lundi soir. « On a gagné ! On a gagné ! » scandaient des dizaines de militants dans une salle clairsemée. D’autres étaient bouche bée.

« Les campagnes de peur, ça ne marche plus avec les Québécois », a lancé la députée réélue de Montarville, Nathalie Roy, devant une foule en liesse. « On remplace la peur, et la vieille façon de faire de la politique, par de l’espoir », a-t-elle ajouté.

Le « premier ministre François Legault » a compris « qu’il faut que la politique passe par le coeur », a fait valoir l’ex-ministre libérale Marguerite Blais à la presse. « Les gens veulent du changement ! »

« Nous avons incarné le changement. Nous devrons livrer le changement », a lancé Éric Caire, qui avait été élu pour la première fois à l’Assemblée nationale en 2007 — sous la bannière de l’Action démocratique du Québec (ADQ). Il s’est dit persuadé que François Legault sera « un grand premier ministre ».

Au moment où ces lignes étaient écrites, la CAQ avait remporté 73 sièges avec 37,9 % des voix. Les partis ont besoin de 63 sièges (sur 125 à l’Assemblée nationale) pour former un gouvernement majoritaire.

Les candidats vedettes de la CAQ ont tous remporté leur pari : Sonia Lebel (Champlain), Ian Lafrenière (Vachon), Lionel Carmant (Taillon), Marguerite Blais (Prévost), Pierre Fitzgibbon (Terrebonne), Youri Chassin (Saint-Jérôme) et Christian Dubé (La Prairie), notamment, ont été élus. Danielle McCann, gagnante dans la circonscription de Sanguinet, est décrite comme la prochaine ministre de la Santé.

L’arrivée au pouvoir de la CAQ remet en question, du moins sur papier, le traditionnel « modèle québécois » d’État providence. L’équipe caquiste a promis un changement d’envergure dans la gestion de l’État en baissant le fardeau fiscal des contribuables tout en augmentant les services — notamment en éducation. Le parti de François Legault s’est engagé à diminuer la taille du gouvernement en réduisant de 5000 le nombre de fonctionnaires, en évitant de remplacer des employés qui partent à la retraite.

Changement de paradigme

L’atmosphère était aussi à la fête au rassemblement de Québec solidaire, au centre-ville de Montréal. « Désormais, nous sommes une force redoutable, a lancé Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS. La prochaine fois, c’est le monde ordinaire qui va prendre le pouvoir au Québec ! »

Le parti de gauche est plus que la simple « conscience réfléchie » de l’Assemblée nationale, s’est félicité le député de Gouin. Propulsée par les jeunes électeurs, la formation s’est remise du départ de Françoise David et d’Amir Khadir.

Outre Vincent Marissal, les solidaires Alexandre Leduc, Andrés Fontecilla, Catherine Dorion, Christine Labrie et Ruba Ghazal sont allés rejoindre leurs collègues Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois à l’Assemblée nationale. Tard en soirée, Sol Zanetti et Émilise Lessard-Therrien avaient une légère avance dans Jean-Lesage et Rouyn-Noranda–Témiscamingue.

Veillées funèbres

Une ambiance de veillée funèbre régnait au rassemblement du Parti québécois. Au moment d’écrire ces lignes, le parti fondé par René Lévesque se dirigeait vers le pire résultat de son histoire, avec à peine 17 % des voix. Le nombre de députés du PQ a fondu de 28 à 10. Avec ces résultats, le PQ n’est pas reconnu comme parti officiel à l’Assemblée nationale.

Le parti, qui est né à Montréal, a été quasiment rayé de la carte dans l’île — au moment où ces lignes étaient écrites, seul Maka Kotto pouvait survivre et se débattait contre son adversaire caquiste dans la circonscription de Bourget.

L’ambiance n’était guère plus reluisante chez les libéraux. Au moment où ces lignes étaient écrites, le PLQ avait à peine 32 élus avec 24,5 % des voix. Le premier ministre sortant, Philippe Couillard, a dit entreprendre une réflexion sur son avenir personnel. « Cette réflexion sera courte, quelques jours au maximum », a précisé le chef libéral devant ses militants rassemblés dans sa circonscription, à Saint-Félicien.