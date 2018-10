Les Québécois aux urnes

Plus de 5 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes lundi afin de choisir le député de leur circonscription qui les représentera à l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines années.

À travers toute la province, des centaines d’écoles, de centres communautaires et d’églises se sont provisoirement transformés en bureau de vote lundi, entre 9 h 30 et 20 h. En tout, on compte 4000 bureaux répartis sur les 125 circonscriptions du Québec.

D’après le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), 6,87 % des électeurs avaient voté entre 9 h 30 et 11 h lundi. Additionné aux taux de participation anticipé cela donne un pourcentage de 24,8 %.

Durant les journées de vote anticipé, 17,93 % des électeurs ont accompli leur devoir de citoyen, soit plus de 1,1 million de personnes. Un taux plus bas que lors des dernières élections générales de 2014, où 19,27 % des électeurs s’étaient déplacés pour voter avant le jour du scrutin.

Après une campagne de 39 jours — et de nombreuses promesses électorales — les Québécois devaient donc choisir un nouveau gouvernement et donner leur appui à l’un des 940 aspirants députés, faisant soit partie d’une des 22 formations politiques enregistrées ou se présentant comme indépendant.

La répartition des sièges avant l'élection Le 23 août, lorsque le lieutenant-gouverneur a proclamé la dissolution du gouvernement du Québec, l’Assemblée nationale était alors constituée de : 68 députés du Parti libéral du Québec (PLQ), 28 députés du Parti québécois (PQ) 21 députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) 3 députés de Québec solidaire (QS) 5 députés indépendants

Bon déroulement

Sur les réseaux sociaux, quelques citoyens se sont plaints lundi du manque de stationnement dans les environs de certains bureaux de vote. D’autres évoquaient des difficultés d’accès en raison de travaux dans les rues avoisinantes. « C’est toujours un défi de trouver 4000 lieux assez proches des domiciles et accessibles aux électeurs. Parfois il y a des choses, comme les travaux, qu’on ne peut contrôler », a indiqué Julie St-Arnaud Drolet, porte-parole du DGEQ.

Elle a toutefois précisé qu’en milieu d’après-midi aucun incident empêchant ou retardant le vote n’avait encore été signalé au DGEQ.

Fausses informations

La veille, le DGEQ avait appelé les Québécois à la vigilance alors que de fausses informations circulaient. Plusieurs personnes ont rapporté avoir reçu des appels téléphoniques automatisés qui annonçaient un report du vote dans la province au 2 octobre.

D’autres personnes avaient aussi indiqué que des messages textes frauduleux circulaient, invitant les citoyens à voter en échange d’une rémunération.

« On n’a pas eu de nouveaux signalements à ce sujet aujourd’hui. Mais nos messages de mise en garde ont tellement été diffusés que peut-être des gens en reçoivent encore mais n’y portent pas attention, sachant que ce sont de fausses informations », explique Julie St-Arnaud Drolet.

Incident

Dimanche soir, des boîtes de scrutin ont été trouvées sur la route 195 dans la Matapédia. La porte du camion, qui transportait des boîtes de votes anticipés de Matane vers Amqui, se serait ouverte en chemin alors que le véhicule roulait dans un trou. Ni le conducteur ni son passager ne s’en sont aperçus.

Ce sont des conducteurs passants par le village de Saint-Vianney qui ont alerté les autorités en trouvant les boites.

« On a récupéré l’ensemble des boîtes qui étaient pour la plupart intactes. Il faut savoir qu’il n’y avait pas de bulletin de vote volant dans les airs. Les bulletins sont dans des enveloppes scellées, qui sont elles mises dans des boîtes scellées. Donc tout est sous contrôle », a expliqué la porte-parole du DGEQ, tout en faisant remarquer que c’était un « incident vraiment inusité ».