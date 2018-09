QS estime avoir «secoué l’establishment»

Québec solidaire a appelé dimanche les Québécois à « secouer l’establishment » en accordant à la formation politique de gauche leur vote. À moins de 24 heures de l’élection, Manon Massé a martelé que la question de l’urne doit être la lutte aux changements climatiques.

« Nous avons mené la campagne la plus ambitieuse de notre histoire et je pense qu’on peut dire mission accomplie. Quoi qu’il arrive demain, on [aura] secoué l’establishment », a lancé la candidate solidaire au poste de première ministre Manon Massé devant des dizaines de candidats et militants réunis dans Laurier-Dorion à Montréal.

Les prochaines heures seront dédiées à prêter main-forte aux circonscriptions où QS envisage de faire des percées, a expliqué Mme Massé, soit dans Laurier-Dorion, Hochelaga et Rosemont à Montréal, dans Taschereau et Jean-Lesage à Québec, puis à Sherbrooke. Certains candidats ont même délaissé leur propre comté pour aider ceux qui ont davantage de chances de l’emporter lundi.

« Lorsque j’ai été élue, je vous rappelle que c’est par 91 voix. Alors chaque vote compte », a-t-elle rappelé à ses troupes. Surtout que cette fin de campagne a été marquée par de virulentes critiques de ses adversaires, a souligné Mme Massé.

« M. Lisée, M. Legaut et M. Couillard sont d’accord au moins sur une chose, QS est un danger pour la vieille classe politique. Ils nous ont collé toutes sortes d’étiquettes pour freiner notre élan », a-t-elle dit.

Selon Mme Massé, ses adversaires politiques sont « en panne d’espoir » et misent sur la peur pour dissuader les électeurs d’accorder leur vote à QS.

Elle estime que le moment marquant de sa campagne a été le débat des chefs, où elle croit avoir réussi à faire connaître ses idées.

« J’ai montré que je ne suis pas une pissou. Je suis même allée débattre en anglais », a-t-elle lancé.