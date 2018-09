Walter Murphy à la rescousse de Lisée

Mis à mal dans tous les sondages de fin de campagne, Jean-François Lisée a trouvé samedi matin un allié inespéré pour prouver que « les signaux sont bons sur le terrain » : Walter Murphy, directeur d’un garage spécialisé dans les pneus.

M. Murphy s’était déplacé samedi pour venir à la rencontre de la caravane péquiste dans Lanaudière. Il avait un message pour le chef Lisée : celui qu’un libéral de coeur allait voter péquiste, même s’il est contre l’indépendance.

Quelques minutes après leur rencontre, M. Lisée invitait son « nouveau meilleur ami » à prendre place au lutrin du point de presse pour expliquer aux médias sa conversion.

L’irruption de M. Murphy a ainsi permis à Jean-François Lisée d’éviter de répondre à la question d’un journaliste qui désirait savoir comment M. Lisée interprétait un passage d’un de ses livres. On le cite dans le texte :

« J’ai toujours eu le plus grand respect pour les candidats aux élections, surtout pour les candidats perdants. Pas pour ceux qui savent au début qu’ils vont perdre, mais pour ceux qui se rendent compte en cours de campagne qu’ils vont vers la défaite. Il leur faut être à la fois stoïque et acteur. C’est encore plus vrai pour les chefs, scrutés constamment par la nuée des caméras. »

« C’est bien écrit quand même », a répondu M. Lisée, avant de dire qu’il est « confiant » à l’approche du vote de lundi. « On vient de rencontrer un électeur libéral qui nous dit que pour la première fois de sa vie… C’est monsieur là ici… Venez donc raconter ça ! »

« On n’est pas des caves »

Voilà donc Walter Murphy au lutrin, lunettes noires sur le nez, vêtu aux couleurs de l’entreprise où il travaille, et visiblement en verve. « J’étais avec le Parti libéral dans Rousseau avec Robert Therrien, j’ai fait l’homme de confiance à Joliette pour [l’unioniste] Roch Lasalle, s’est-il présenté. Aujourd’hui mon coeur est encore libéral mais je ne voterai pas libéral. »

Pourquoi donc ? « Avec toutes les choses qui se passent, je pense que c’est ben beau rire du monde, mais je pense que c’est assez. Je ne voterai pas pour M. Legault. Il était dans mon comté de Rousseau et dans mon livre à moi il n’a pas fait grand-chose. »

Mais c’est le programme péquiste qui l’a convaincu. « Le programme du chef ? Excellent, a-t-il tranché. Tu regardes tous les autres, en général, je pense que tout le monde vous le savez, la campagne, il y a toutes sortes de, je dirais, des cadeaux — n’importe quoi. Un moment donné, on n’est pas des caves, on n’a pas de poignées dans le dos, un moment donné on arrête ça un peu. Où ils vont prendre l’argent ? »

« M. Legault disait on va enlever les taxes scolaires ! Ben oui, où il va prendre son argent le pauvre gars ?… C’est tout. »

Après cette envolée colorée, M. Lisée a repris le micro pour soutenir que l’élection demeure à son sens une « boîte à surprise »… et qu’il sera la surprise lundi. « Il y a 15-20 % des gens qui se décident dans les deux derniers jours. Il y a une machine au PQ qui est de loin plus forte que les autres pour faire sortir le vote, le PQ a été toujours sous-estimé et a toujours surpris, alors faites partie de la surprise. »

Dans les faits, le PQ ne cause pas toujours la surprise : en fait, en 2014, la firme de sondage Léger prédisait 29 % d’appuis au PQ, qui en obtint 25 %. En 2012, c’était 33 % dans le dernier sondage, et 32 % dans les urnes.

Le sondage Léger publié samedi par Le Journal de Montréal accorde cette fois 19 % au PQ, deux points devant Québec solidaire.