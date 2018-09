QS lance un cri du coeur aux jeunes électeurs

À deux jours du vote, Québec solidaire (QS) lance un « cri du coeur ultime » aux jeunes électeurs de qui, selon eux, dépendront les percées que pourra faire le parti de gauche.

« Il faut qu’on prenne les urnes d’assaut, que ma génération se mobilise comme elle sait le faire, comme elle l’a fait avec le mouvement #MeToo, comme elle l’a fait en 2012 [avec la grève étudiante] puis quand est venu le temps de lutter contre l’oléoduc Énergie Est. Il faut refaire ça, mais dans les bureaux de vote ce lundi », a confié Gabriel Nadeau-Dubois, co porte-parole de QS lors d’un point de presse à Montréal.

Selon le dernier sondage Léger réalisé pour le compte du Journal de Montréal, QS est en avance dans les intentions de vote des jeunes de 18-35 ans, qui représentent cette année le tiers de l’électorat.

Reste que si QS est « populaire » auprès d’eux, il s’agit de la tranche d’âge qui tend le moins souvent à se rendre à l’urne.

QS est en avance dans quelques circonscriptions notamment dans Taschereau, à Québec, où la victoire dépend selon eux du vote des jeunes.

« On va se le dire, on a une mauvaise habitude, on ne vote pas beaucoup », a souligné M. Nadeau-Dubois.

Le député sortant de la circonscription de Gouin a lancé « un cri du coeur ultime avant lundi ».

« Je ne serais pas devant vous [aujourd’hui, samedi], si on n’était pas conscients que la clé du succès [de Québec solidaire] c’est la mobilisation des jeunes », a-t-il dit.

M. Nadeau-Dubois estime que seul QS s’adresse aux préoccupations des jeunes en ayant mis au coeur de ses engagements l’environnement et la lutte aux changements climatiques.

Samedi, M, Nadeau-Dubois ira appuyer les candidats solidaires Raphaël Rebelo, dans la circonscription de Maurice-Richard, et Vincent Marissal, dans la circonscription de Rosemont.

Manon Massé quant à elle ira donner un coup de main à Andrés Fontecilla, candidat solidaire dans Laurier-Dorion. La candidate solidaire au poste de première ministre terminera sa journée à l’émission radiophonique La soirée est encore jeune.