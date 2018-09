L’UPAC ne pourra pas examiner les documents saisis chez Guy Ouellette

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec — L’Unité permanente anticorruption ( UPAC ) ne pourra pas fouiller les documents qu’elle a saisis dans la résidence et la voiture du député Guy Ouellette le jour de son arrestation, le 25 octobre 2017. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé vendredi qu’à la lumière « de nouvelles informations » et de « leurs impacts », il ne permettra pas l’exécution des mandats de perquisition ayant permis à l’UPAC de mettre la main sur le cellulaire et l’ordinateur de Guy Ouellette, entre autres. Le député libéral demandait l’annulation de ces mandats, pour des motifs qui demeurent confidentiels. L’UPAC a dit « prendre acte » de la décision du DPCP.