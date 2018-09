René Lévesque, enjeu électoral

Pour la troisième journée de suite, péquistes et solidaires ont discuté vendredi pour déterminer qui a le droit de revendiquer l’héritage de René Lévesque. La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a maintenu que « René Lévesque appartient au peuple québécois » et qu’elle en est l’héritière politique. Le chef péquiste, Jean-François Lisée, a pour sa part salué la sortie de cinq ministres et de deux directeurs de cabinet du gouvernement Lévesque, qui avaient la veille dénoncé un « détournement éhonté de la mémoire » de M. Lévesque par Mme Massé. « Je comprends qu’ils soient sensibles à ça », a pour sa part commenté la présidente du Comité des jeunes péquistes, Frédérique St-Jean. « Mais ça me heurte moins », a-t-elle ajouté.