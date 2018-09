Où sont allés les chefs ?

Coalition avenir Québec

Contrairement à 2012 et à 2014, l’autobus de campagne de la CAQ a fait plus d’un arrêt en Estrie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Outaouais. François Legault ambitionne d’y faire des percées historiques lundi prochain aux dépens du PLQ — dans Richmond et Brome-Missisquoi en Estrie, par exemple. Le bus a roulé dans toutes les régions administratives du Québec, à l’exception de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Parti libéral du Québec

Québec, Estrie, Mauricie et Saguenay–Lac-Saint-Jean : la caravane libérale a surtout sillonné les régions où ses candidats sont en danger, visitant à trois reprises, au tout début et à la toute fin de la campagne, la région où est élu leur chef. À noter, les libéraux ont pris l’avion trois fois : pour se rendre en Abitibi, puis aux îles de la Madeleine, où ils sont allés à deux occasions plutôt qu’une.

Parti québécois

Même si les sondages indiquent que le Parti québécois pourrait perdre plusieurs circonscriptions lundi, Jean-François Lisée n’a pas mené une campagne défensive pour autant. Son autobus a été vu un peu partout au Québec : Abitibi, Saguenay, Côte-Nord, Gaspésie… et même en face du parlement fédéral. Au total : près de 80 circonscriptions auront été visitées, alors que le parti en détenait 28.

Québec solidaire

Pour agrandir ses rangs et prouver qu’elle n’est pas une formation politique montréalaise, QS a voulu s’éloigner de la « ligne orange » — référence aux stations de métro à Montréal —, où on retrouve notamment les circonscriptions de Mercier et de Gouin, détenues par les solidaires. Ainsi, QS a passé beaucoup de temps en région, où le parti de gauche mène de chaudes luttes. La caravane orange a ainsi pris la route vers Rimouski à trois reprises, vers Sherbrooke à quatre reprises, vers Rouyn-Noranda à deux reprises et vers Québec à six reprises.