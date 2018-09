Un nouveau sondage confirme l’avance de la CAQ

Un nouveau sondage Ipsos réalisé pour La Presse et Global News confirme l’avance de la Coalition avenir Québec (CAQ) à trois jours du vote… et l’âpreté de la lutte entre le PQ et QS.

Les troupes de François Legault sont ainsi créditées de 32 % des intentions de vote, un point devant les libéraux. C’est donc une égalité statistique, mais les caquistes dominent largement dans le vote francophone (38 %, deux fois plus que les libéraux).

Le Parti québécois suit avec 18 % des intentions de vote, à peine deux points devant Québec solidaire. Les deux partis sont pratiquement à égalité également dans le vote francophone, avec 21 % pour le PQ et 19 % pour QS.

Les chiffres d’Ipsos sont très semblables à ceux publiés en début de semaine par la même maison : la CAQ et les libéraux avaient alors 30 %, le PQ 20 % et QS 16 %.

Selon Ipsos, 87 % des répondants sont maintenant « plutôt » certain de leur choix.

L’enquête a été menée du 26 au 28 septembre auprès de 1250 personnes, dont 400 jointes par téléphone (le reste par Internet). Un tel échantillon aurait une marge d’erreur de 3,2 %, dans 19 cas sur 20.

D’autres détails suivront.