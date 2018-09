L’UPAC ne pourra pas examiner les documents saisis chez Guy Ouellette

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) ne pourra pas fouiller les documents qu’elle a saisis dans la résidence et la voiture de Guy Ouellette le jour de son arrestation, le 25 octobre 2017.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a confirmé vendredi qu’à la lumière « de nouvelles informations » et de « leurs impacts », il ne permettra pas l’exécution des mandats de perquisition ayant permis à l’UPAC de mettre la main sur le cellulaire et l’ordinateur de Guy Ouellette.

« Le DPCP a décidé de ne pas faire valoir de motifs à l’encontre de la demande d’annulation des mandats de perquisition présentée par M. Ouellette », a-t-il écrit.

Un peu plus tôt, l’UPAC a dit avoir été « informée » de la décision du DPCP de « concéd[er] à la requête en cassation des mandats de perquisition exécutés à la résidence et dans le véhicule de Guy Ouellette en octobre 2017 ».

« L’UPAC prend acte de cette décision qui est la prérogative du DPCP et examinera les éléments l’ayant justifiée avant de pouvoir commenter davantage », a-t-elle écrit. Elle n’a pas fourni d’autres commentaires.

Le premier à avoir ébruité cette décision est Guy Ouellette lui-même. En milieu de journée, il a publié un message Facebook attestant de la décision du DPCP de renoncer à exécuter des mandats de perquisition visant ses biens.

« Je viens de recevoir copie d’une lettre du DPCP ayant pour effet de reconnaître que les mandats de perquisition à mon endroit n’étaient pas valides. Même si plusieurs détails restent à être précisés, il s’agit d’une grande victoire pour la démocratie parlementaire », a-t-il écrit.

Guy Ouellette a déposé une requête en cassation des mandats de perquisition le 28 juin.

Il devait se présenter en Cour le 3 octobre pour contester ces mandats, qui ont permis à l’UPAC de saisir notamment son ordinateur et son téléphone portables lors de son arrestation.

Victime « d’attaques »

Le député de Chomedey a par ailleurs fait un lien entre la décision du DPCP et les « attaques » dont il dit avoir fait les frais cette semaine.

La Coalition avenir Québec et Québec solidaire ont tour à tour affirmé avoir obtenu des informations embarrassantes sur le Parti libéral de la part de Guy Ouellette.

Le principal intéressé n’a pas nié les faits. Il ne les nie toujours pas dans le message qu’il a publié vendredi.

« Est-ce que cette décision [du DPCP] explique les attaques dont j’ai fait l’objet cette semaine, dont les motivations demeurent encore obscures ? Je n’en sais rien. Je sais toutefois que j’ai eu raison de faire confiance au système de justice et que j’aurai l’occasion, dans un contexte plus serein, de faire le point sur tout cela », a-t-il écrit.

Son chef Philippe Couillard refuse obstinément de confirmer ou d’infirmer les informations voulant que Guy Ouellette ait agi comme une taupe au sein de son parti. « Je ne parle pas du passé, je parle de l’avenir », a-t-il dit et redit.