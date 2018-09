L’Outaouais multicolore?

Dans ce qui constitue une première en un quart de siècle, le quotidien Le Droit, publié à Ottawa-Gatineau, n’exhorte pas les électeurs québécois à voter pour le Parti libéral du Québec (PLQ).



L’éditorial signé vendredi par l’éditorialiste en chef Pierre Jury invite plutôt les électeurs à diversifier leur vote, en élisant dans Papineau le caquiste Mathieu Lacombe, qui « malgré sa jeunesse, mérite sa chance », et en considérant dans Hull la candidature de la péquiste Marysa Nadeau qui est « fort bien préparée » et qui « mériterait de faire la course à [la députée libérale sortante Maryse] Gaudreault ».



L’éditorial constate aussi que le caquiste Robert Bussière dans Gatineau serait un candidat ministrable. De manière générale, M. Jury écrit qu'« il serait bon que l’Outaouais cesse de mettre tous ses oeufs dans le même panier, et qu’un autre parti assume une partie de la députation outaouaise. La vague qui porte la Coalition avenir Québec mérite d’éclabousser l’Outaouais ».



Le Droit a appuyé le PLQ en éditorial aux élections de 2014, 2012, 2008, 2007, 2003 et, de manière plus détournée, en 1998. Le quotidien dénonçait alors le projet souverainiste et estimait que les « conditions gagnantes » que Lucien Bouchard promettait d’attendre avant de déclencher un autre référendum constituaient « un piège à ours ». Il faut remonter à 1994 pour trouver un éditorial non entièrement pro-PLQ dans Le Droit. Le quotidien espérait encore l’élection des libéraux, mais estimait qu’il serait bon d’envoyer au moins un député péquiste à Québec pour assurer une représentation régionale advenant l’élection – qui s’est avérée – des troupes de Jacques Parizeau.