La CAQ promet la création d’une alerte «Silver»

François Legault a pris l’engagement jeudi de mettre en place une alerte « Silver », qui pourrait être déclenchée lors de la disparition d’un aîné souffrant de troubles cognitifs. Celle-ci serait notamment déployée sur les panneaux d’affichage du ministère des Transports et sur l’écran des portables des personnes où la personne a été aperçue pour la dernière fois. « Notre volonté est d’intervenir le plus rapidement possible pour prévenir des drames », a fait valoir le chef caquiste à Rivière-du-Loup. Pour éviter la surmédiatisation des alertes, les forces policières pourraient déclencher une alerte Silver seulement si la personne adulte disparue souffre de troubles cognitifs, que sa sécurité est menacée et que la diffusion publique de renseignements peut contribuer à ce qu’elle soit retrouvée.